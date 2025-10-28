Reporter/webbredaktör NU.se

Nu.se är en ny spännande redaktionell satsning på webben som skriver engagerande om vardagsnära ämnen. Vi söker nu reporter / webbredaktör som kan skriva och publicera inspirerande och spännande nyheter inom olika ämnesområden. Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom media eller på en tidning. Du bör vara dokumenterat duktig på att skriva och ha erfarenhet från webbpublicering. Det är meriterande om du är utbildad journalist. Vi arbetar i ett högt nyhetstempo och dagarna kan börja tidigt, så det är en klar fördel om du är stresstålig. Arbetet sker på distans. Välkommen med din ansökan!