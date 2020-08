Reporter till Onlinedesken på SVT Nyheter, vikariat - Sveriges Television AB - Administratörsjobb i Stockholm

Sveriges Television AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-25Är du en nyhetsjägare som brinner för digitalt berättande? En säker och driven journalist som taggar till i breakinglägen och är duktig på att hitta egna vinklar?Bra, då kan du vara den vi söker till vår onlinedesk!SVT Nyheter behöver rekrytera en onlinereporter för vikariat till hjärtat i nyhetsarbetet på Riksnyheterna. På Online finns ständigt breakingberedskap. Vid stora nyhetshändelser sänder vi direkt online och här utvecklar och förklarar vi dagens viktigaste nyheter. Nyhetsreportrar, datajournalister, videojournalister och en rad andra experter samarbetar i den löpande nyhetsleveransen. Vi vill vara först ut och snabbt kunna erbjuda olika perspektiv kring händelserna det snackas om.Om rollenSom nyhetsreporter är du med och driver SVT:s nyhetsarbete online. Du skriver nyhetstexter, direktrapporterar och hittar nya smarta vinklar på stora nyhetshändelser och paketerar nyhetsmaterial med vår målgrupp i åldrarna 20-40 år i fokus.Även pass som Text-TV reporter kommer att förekomma. Under passen som TextTV-reporter nyhetsvärderar du, skriver och publicerar du på SVT Text.Du arbetsleds av arbetande redaktör på online, och har en viktig roll i SVT Nyheters ständiga utvecklingsarbete.Som person bör du vara en lagspelare som är snabb och gillar att jobba i högt tempo. Du måste älska nyheter och vara skicklig på att vinkla och paketera nyheter på bästa sätt för att nå ut digitalt. Du har gott omdöme och är lyhörd. Med fördel har du erfarenhet av att ha arbetat på en större nyhetsredaktion.För tjänsten krävsHögskoleutbildning eller motsvarande erfarenhetMinst två års arbetslivserfarenhet från nyhetsredaktionsom skrivande reporterErfarenhet av att arbeta med digital publiceringIntresse för paketering och presentation för digital publicering2020-08-25Anställningen är ett vikariat med start 19 oktober 2020 tom 29 mars 2021, placering i Stockholm. I schemat ingår arbete på obekväm arbetstid som tidiga morgnar, sena kvällar samt helger. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Nergiz Nora Westerbergh, chef för onlinedesken, nergiz.nora.westerbergh@svt.se Fackliga frågor besvaras av Hedvig Eriksson eller Jonas Ohlsson (Journalistförbundet), Maria Fornemo (Unionen) samt Deana Bajic (Saco). Samtliga nås via växeln, tfn 08-784 00 00.Vi speglar och granskar hela samhället, därför vill vi ha medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.Sista ansökningsdag är den 21 september men vi kommer att hantera ansökningar löpande så vänta inte. Mer information om vår verksamhet hittar du på svt.se under Om SVT.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2020-09-21Sveriges Television AB5331694