Reparatör
2026-04-28
Vi söker nu Reparatörer som ska arbeta för att ta hand om våra fastigheter och kunder på bästa sätt. Som Reparatör ingår du i vårt reparatörsserviceteam inom Förvaltningen och jobbar i något av våra områden. Du utgår från vårt områdeskontor i Storvreten.
Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med cirka 10 700 hyresbostäder och 160 medarbetare. Vi är en stabil och långsiktig fastighetsägare med ett starkt samhällsengagemang som samarbetar med hyresgäster, kommunen och andra lokala aktörer. Vi ser på fastigheter inte bara som byggnader - utan som en viktig del i att bygga ett starkare och mer inkluderande Botkyrka, där människor vill bo, arbeta och utvecklas. Vårt uppdrag är att, på ett affärsmässigt sätt, förvalta och utveckla trygga, hållbara och attraktiva bostäder och lokaler i Botkyrka. Tillsammans skapar vi hem där alla vill bo och vi förvaltar med omtanke. Hos oss ska alla känna sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund.
Ansvarsområden
I arbetet som Reparatör ingår att åtgärda och dokumentera inkomna fel i våra bostäder samt ansvara för beställningar och uppföljningar av utförda arbeten. I tjänsten ingår även enklare VVS-, vitvaru-, snickeri- och elarbeten med mera, vilket innebär att reparatörerna har mycket kontakt med både våra hyresgäster och underentreprenörer. Rollen innebär ett varierat och rörligt arbete där teknisk problemlösning kombineras med service och ett professionellt bemötande. Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning och erfarenhet från fastighetsbranschen. Har du specialistkunskap inom VVS, snickeri, el eller vitvaruservice ser vi detta som meriterande. Vi värdesätter en bred praktisk kompetens där du har vana av att felsöka, bedöma åtgärdsbehov och utföra reparationer på ett hållbart sätt. Relevanta utbildningar som stärker din yrkeskompetens är en fördel. I rollen möter du dagligen entreprenörer, kollegor och hyresgäster, vilket ställer krav på att du är lyhörd, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Samtidigt är du noggrann, ansvarstagande och självgående - du planerar och utför ditt arbete med hög kvalitet och tar initiativ när behov uppstår. Vi ser gärna att du är flerspråkig. Körkort är ett krav. Övrig information
Botkyrkabyggen erbjuder ett stimulerande arbete som ger dig många kontaktytor både i och utanför företaget. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider med 38 timmars arbetsvecka. Botkyrkabyggen är en rökfri arbetsplats. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Så ansöker du
Du är välkommen att skicka din ansökan senast den 19 maj 2026. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev, urval och intervjuer kommer att ske löpande. För mer information kontakta Marina Sällström Chef via mejl marina.sallstrom@botkyrkabyggen.se
eller besök vår hemsida http://www.botkyrkabyggen.se.
Facklig företrädare för Fastighetsanställdas förbund är Sami Salman 070-162 94 98.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Botkyrkabyggen
(org.nr 556064-6191), https://www.botkyrkabyggen.se
147 21 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrkabyggen AB Jobbnummer
9881195