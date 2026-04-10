Reparatör
Schweden Splitt AB söker reparatör
En av våra reparatörer har valt att gå vidare till nya utmaningar och därför söker vi dig som vill kliva in i rollen som hans ersättare. Du blir en i ett team om sex (tre per skift) reparatörer med ansvar för att hålla anläggningen och maskinerna i trim och säkerställa att produktionen kan rulla som planerat. Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Dina huvudsakliga uppgifter är att sköta om och underhålla våra befintliga maskiner framför allt på krossanläggningen, men även mindre arbeten på mobila maskiner för att säkerställa att vi kan driva verksamheten enligt plan. Arbetet bedrivs måndag till fredag på två skift och till stor del utomhus, oavsett årstid.
Visst helgarbete förekommer vid planerade underhållsarbeten.
Beredskapstjänst för lördagar kan bli aktuellt.
Arbetet bedrivs till största delen i samarbete med kollegor men även enskilt arbete förekommer.
Önskade egenskaper och kunskaper hos den sökande:
• kunskap om svetsning, lager och transmissioner
• körkort klass B
• god gymnasieengelska
• självgående
• noggrann
• strukturerad
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt truckkort är meriterande.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Ansökan tillsammans med CV skickas till vår produktionschef Cim Axelsson på cim.axelsson@splitt.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare.
Om Schweden Splitt AB
Schweden Splitt AB är ett helägt dotterbolag till Basalt Actien Gesellschaft (BAG) i Tyskland. Här i Sverige bedriver vi bergtäktsverksamhet i Elleholm, vackert beläget vid Östersjökusten i Karlshamns kommun. Vår anläggning kan idag producera upp till en miljon ton per år och vi är ca 25 personer på arbetsplatsen.
Produkterna säljs lokalt med leverans på lastbil men den största delen av produktionen skeppas till utlandet och levereras med fartyg som lastas i bolagets egen hamn invid täkten. Bolaget är Sveriges största exportör av bergkrossprodukter för anläggningsändamål där våra kunder finns från Estland i norr till Danmark i väster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: cim.axelsson@splitt.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reparatör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schweden Splitt AB
