Reparatör
Reparatör Umeå
Har du erfarenhet av mekaniskt eller tekniskt arbete och har intresse av att arbeta inom tågindustrin? Nu söker vi efter en engagerad reparatör till oss på EuroMaint i Umeå. Läs mer om tjänsten och ansök genom länken nedan!
Om tjänsten
Som tågreparatör kommer du att arbeta med reparation, felsökning och underhåll av personvagnar. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från enklare servicearbeten till mer avancerade och tekniskt komplexa uppdrag inom mekanik, pneumatik och el. Oavsett tidigare erfarenhet söker vi dig som är nyfiken och redo att anta nya utmaningar med ett öppet och ödmjukt förhållningssätt.
Din profil
Vi söker dig med bakgrund från industri eller annan verksamhet med teknisk karaktär. Du har god verktygs- och mekanikvana och har lätt för att läsa och tolka dokumentation och föreskrifter.
För att lyckas i rollen är du prestigelös, har en god problemlösningsförmåga och ett högt säkerhetstänk. Då arbetet sker både enskilt och i grupp förstår du vikten av god kommunikation för att främja samarbete.
Tjänsten ställer krav på god svenska, både i tal och skrift, god fysik samt genomförd och godkänd hälsokontroll.
Meriterande för tjänsten är kunskap i ett eller flera av följande områden:
* Ett gediget intresse av mekanik/fordonsmekanik
* Pneumatik
* Grundläggande el (beräkningar och mätningar)
* Mekatronik eller erfarenhet som industrielektriker
* Reparation och service av produktionsutrustning
* Tolka och tillämpa tekniska scheman och ritningar
Övrig information
Placering: Umeå
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Säkerhet: Som en del av vårt säkerhetsarbete kommer vi att göra en bakgrundskontroll och ID-kontroll på vår slutkandidat.
Anställningen innebär skiftarbete i ett team om tre personer.
Sista ansökningsdag är den 28 september, men vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3226-43616180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Kontakt
Linnea Bergqvist (+46) 701816267 Jobbnummer
9481137