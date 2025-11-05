Renhållningschaufför
2025-11-05
Vad roligt att du är intresserad av att bli en av medarbetarna på Tekniska Verken!
Vi är stolta över att vara en del av människors vardag. Vi ser till att gatlampor lyser, vägar är plogade, avfall tas omhand, att bostäder är varma, att de minsta har säkra lekplatser och att vi har gott vatten i kranarna. Tekniska Verken arbetar i midnattssol, norrsken, snöstorm och myggiga sommarkvällar. Vi finns i fjällvärlden, skogarna och längs orörda älvar. Vår drivkraft är en hållbar och ansvarsfull utveckling inom samhällsservice och miljö.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du bidrar till ett hållbart och välfungerande samhälle och utveckla framtidens avfallshantering? Då kanske du är just den person vi nu söker som renhållningschaufför.
Hos oss på Tekniska Verken i Kiruna kommun är du en nyckelperson i vår dagliga verksamhet. Du ser till att avfall och återvinningsmaterial hanteras på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt samtidigt som du möter invånare med ett leende. Tjänsten är som renhållningschaufför men för oss är personen som vill arbeta hos oss det viktigaste, om du är rätt person med rätt inställning så kommer vi erbjuda dig utbildning för att erhålla ett C körkort.
Du kommer att köra både sid- och baktömmande fordon med bl.a. hämtning och tömning av hushålls- och matavfall inom Kiruna kommun.
I tjänsten ingår även:
• Insamling av hushålls- och verksamhetsavfall enligt ruttplanering
• Daglig tillsyn och enklare underhåll av fordon
• Rapportering av avvikelser i datasystemet EDP mobile samt förbättringsförslag
• Kundkontakt och service i vardagen
Positiv kundkontakt en del av jobbet
Du är ofta den första och enda kontaktpunkten mellan kommunen och invånaren i vardagen. Därför är ett vänligt bemötande, god kommunikation och servicekänsla lika viktigt som att köra bilen. Du representerar Tekniska Verken och vi vill att du gör det med stolthet.
Utvecklingsmöjligheter hos oss:
Vi tror på att växa tillsammans. Hos Tekniska Verken får du:
• Möjlighet till vidareutbildning
• Interna karriärvägar till exempelvis arbetsledare, samordnare eller instruktör
• Delta i utvecklingsprojekt och förbättringsarbete
• Stöd från erfarna kollegor och en kultur som uppmuntrar initiativ
Vi erbjuder
• En trygg anställning med kollektivavtal och goda villkor
• Friskvårdsbidrag och andra fina personalförmåner
• Ett arbetsklimat där trivsel, säkerhet och respekt står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att ta ansvar, är effektiv och innehar ett stort engagemang och förståelse för miljö, teknik och ekonomi. Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ansök redan idag eftersom urval sker löpande. Körkort C och YKB är meriterande
ÖVRIGT
Tillträde efter överenskommelse, alla våra tjänster föregås av en provanställning
Tekniska Verken har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Inom Tekniska Verken i Kiruna AB finns många olika yrken, vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare där man känner arbetsglädje och kan påverka sitt arbete. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö för våra anställda och vi jobbar aktivt med hälsofrågor. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska Verken i Kiruna AB
(org.nr 556204-3439) Arbetsplats
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Kontakt
Enhetschef renhållningen
Linda Forssmark linda.forssmark@tvab.kiruna.se 0980-70008 Jobbnummer
9589196