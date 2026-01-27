Renhållningsarbetare till Lunds renhållningsverk
2026-01-27
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbeten inom renhållningsarbeten så som:
- Insamling av avfall med olika typer av kärlbilar, containerbilar och kranbilar.
• Tömning av fettavskiljare och enskilda avloppsanläggningar med slamfordon.
- Hämtar avfall från hushåll och verksamheter med skåpbil samt levererar kärl och övriga förbrukningsvaror till våra kunder.
- Planera sitt dagliga arbetspass på ett sätt som resulterar i att arbetet utförs med fokus på kundtillfredsställelse, verksamhetsutveckling- och kvalitet.
En del av vår verksamhet arbetar på lördagar enligt fastställt schema.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Vi söker dig
Vi söker dig som trivs med att jobba självständigt och i samarbete med andra. Du gillar att utföra ditt arbete på ett organiserat sätt. För dig är det naturligt att vara flexibel och har förmåga att kunna omorganisera ditt arbete efter förändrade verksamhetsbehov. Det är en förutsättning att du tycker om att röra på dig då det är ett fysiskt krävande arbete.
För att vara behörig till tjänsten som renhållningsarbetare hos oss har du följande:
- C-körkort samt yrkeskompetensbaseradutbildning (YKB).
- Digitalt färdskrivarkort.
- Har lätt för att navigera dig fram till olika geografiska destinationer med hjälp av en fordonsdator.
- Har goda svenska språkkunskaper i tal och skrift.
Det är meriterande om du har hjullastbehörighet, truckbehörighet och kranförarbevis på över 18 tonmeter. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom renhållningsbranschen, samt lokalkännedom inom Lunds kommun.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering!
Om arbetsplatsen
På Lunds renhållningsverk arbetar drygt 100 engagerade medarbetare med ansvar för avfallshanteringen. Vårt fokus är attraktiva lösningar som underlättar återvinning och hållbar avfallshantering. Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad, och vår fordonspark är fossilfri. Hos oss får du ett stimulerande arbete där kundfokus och utveckling av hållbara lösningar driver verksamheten framåt på en arbetsplats som präglas av arbetsglädje och gemenskap!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Lunds Renhållningsverk Kontakt
Kim Hansen, Enhetschef 046-3595445 Jobbnummer
9707927