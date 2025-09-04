Renhållning/Lokalvård inne- och utemiljö - Ullared
Sodexo AB / Städarjobb / Falkenberg Visa alla städarjobb i Falkenberg
2025-09-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Båstad
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi är mer än bara en arbetsgivare
Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till en renare, tryggare och trivsammare inom- och utomhusmiljö hos vår kund i Ullared. Här får du kombinera fysiskt arbete med service, i en verksamhet där miljön står i fokus.
Vi söker dig som är social, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du har B-körkort, goda kunskaper i svenska och en positiv inställning till service. Det är meriterande om du har erfarenhet av lokalvårdsbranschen, men viktigast är att du är engagerad och vill bidra till vår gemensamma arbetsmiljö.
Vad du kommer att jobba med:
• Avfallshantering inom området
• Lokalvård i kundens lokaler
• Underhåll av insamlingsplatser
• Dagliga tillsynsrundor
• Skapa en trygg, trivsam och välfungerande inom- och utomhusmiljö
Vad du bidrar med:
• Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Krav på giltigt B-körkort
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Sinne för ordning och reda och hög kvalitet
• God fysik då arbetet ibland kan innefatta tunga lyft
• Kommunikativ förmåga
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Tjänsterna är på deltid, 20-75%, med inledande provanställning. Tjänsterna följer ett rullande schema, där helgarbete förekommer.
Möjlighet till start omgående.
Låter detta intressant?
Din ansökan vill vi ha senast den 2025-09-15
Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi kommer att genomföra urval och kalla till intervjuer löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor kontakta:
Elin Hammer, elin.hammer@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9492968