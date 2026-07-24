Rena Linjer Gruppen söker medarbetare

Rena Linjer Gruppen AB / Städarjobb / Tyresö
2026-07-24


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Vi erbjuder en stabil anställning inom städbranschen (städning av lägenheter och villor).
Vårt kontor är beläget i Handen och resor mellan kunder sker med bil.

Arbetsuppgifter:
– städning av lägenheter och villor
– upprätthålla hög standard av renlighet hos kunder
Krav:
– erfarenhet av städning (meriterande)
– B-körkort (meriterande)
– noggrannhet och ansvarstagande
Vi erbjuder:
– stabil anställning
– kollektivavtal / anställning enligt överenskommelse
– arbetstid enligt överenskommelse
Vid intresse, kontakta oss:
Email:
foretag@hemrenalinjer.com

Telefon: 076-066 22 21
Mikael

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: foretag@hemrenalinjer.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rena Linjer Gruppen AB (org.nr 559079-6206)
Vendelsövägen 89 (visa karta)
135 53  TYRESÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mikhail Fomin
foretag@hemrenalinjer.com
07606662221

Jobbnummer
10010896

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