Rena Linjer Gruppen söker medarbetare

Vi erbjuder en stabil anställning inom städbranschen (städning av lägenheter och villor). Vårt kontor är beläget i Handen och resor mellan kunder sker med bil.
Arbetsuppgifter: – städning av lägenheter och villor – upprätthålla hög standard av renlighet hos kunder Krav: – erfarenhet av städning (meriterande) – B-körkort (meriterande) – noggrannhet och ansvarstagande Vi erbjuder: – stabil anställning – kollektivavtal / anställning enligt överenskommelse – arbetstid enligt överenskommelse Vid intresse, kontakta oss: Email: foretag@hemrenalinjer.com