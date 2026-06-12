Reliability Engineer
Outokumpu Stainless AB / Maskiningenjörsjobb / Avesta Visa alla maskiningenjörsjobb i Avesta
2026-06-12
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Reliability Engineer till Outokumpu i Avesta
Vill du vara med och stärka driftsäkerheten i en världsledande industriverksamhet och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid?
Outokumpu i Avesta söker nu en Reliability Engineer som vill utveckla både våra produktionsanläggningar och gemensamma anläggningar, med fokus på tillgänglighet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet.
Om rollen
Som Reliability Engineer hos oss har du en central roll i att utveckla och förbättra driftsäkerheten i våra anläggningar. Rollen är bred och kombinerar tekniskt analysarbete med ekonomiska överväganden och förbättringsinitiativ.
Du arbetar både operativt och långsiktigt med att identifiera förbättringsområden, analysera data och driva åtgärder som stärker tillgänglighet och minskar kostnader. I rollen ingår ansvar för både produktionsnära utrustning och gemensamma anläggningar.
En viktig del av arbetet är att bidra till välgrundade beslut genom analyser – inte minst kopplat till förrådshantering, reservdelar och kapitalbindning – för att säkerställa en balanserad och effektiv underhållsverksamhet.
Du samarbetar nära produktion, underhåll och andra funktioner och är en viktig del i att utveckla arbetssätt, strukturer och kompetens inom driftsäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera, analysera och följa upp risker kopplade till funktionssäkerhet och tillförlitlighet
Arbeta med analys av produktionsförluster och kostnadsdrivare för att hitta rotorsaker och driva förbättringar
Utveckla och optimera underhållsstrategier, kritikalitetsklassificeringar och utrustningsstrukturer
Bidra till utvecklingen av arbetssätt och processer inom driftsäkerhet och underhåll
Arbeta med ekonomiska analyser kopplat till reservdelar, lagerhållning och förrådsoptimering
Samverka kring gemensamma anläggningar och bidra till helhetsperspektiv i anläggningsförvaltningen
Delta i förbättringsinitiativ kopplat till teknik, arbetssätt och digitala lösningar inom underhåll
Vara ett stöd i tekniska utredningar samt bidra i prioritering av åtgärder och mindre investeringar
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för både teknik och ekonomi och som motiveras av att förbättra arbetssätt och skapa värde i verksamheten.
Vi tror att du har:
Minst 3-årig högskoleutbildning, exempelvis inom maskinteknik, teknisk fysik, industriell ekonomi eller motsvarande
Intresse för och förmåga att arbeta med dataanalys och förbättringsarbete
God systemvana, gärna erfarenhet av underhållssystem
Goda kunskaper i ritningsläsning är meriterande
Meriterande:
Vi välkomnar erfarenhet inom området men är även öppna för nyutexaminerade kandidater med rätt profil
Erfarenhet av arbete inom underhåll, produktion, teknik eller analys
Arbete med lyftutrustningar
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
Trivs i en roll med många kontaktytor och samarbetar väl med andra
Är nyfiken och drivs av att förstå samband mellan teknik, ekonomi och verksamhet
Tar initiativ och driver frågor framåt
Kommunicerar tydligt och är trygg i att bidra i diskussioner och beslut
Vi erbjuder
Hos Outokumpu får du mer än ett jobb – du blir en del av en global och teknikstark organisation där utveckling, hållbarhet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och påverka framtiden för vår produktion i Avesta.
Vi erbjuder bland annat:
konkurrenskraftig lön och attraktivt förmånspaket
goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning
en trygg, inkluderande och modern arbetsmiljö
en roll där du gör skillnad och ser resultaten av ditt arbete
kollektivavtal, förmåner och en stark säkerhetskultur
Varför Outokumpu?
Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål och en viktig aktör i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet kombinerar vi avancerad teknik med ett av världens lägsta koldioxidavtryck för rostfritt stål. Här får du arbeta i en internationell miljö där säkerhet, kvalitet och hållbarhet är vägledande – och där du får möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast 7 augusti 2026. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi vill informera om att semesterperioden kan medföra vissa förseningar i rekryteringsprocessen och återkopplingen. Tack för ditt tålamod och din förståelse – vi återkommer så snart vi kan. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor, kontakta gärna:
Niklas Sjödin, Head of Asset Management and Site Services – niklas.sjodin@outokumpu.com
Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner – Josefine.Frisendahl@outokumpu.comFacklig kontakt
Unionen: Patrik Sundell, 073-0496322
Sveriges Ingenjörer: Gunnar Lindstrand, 070–0881957
Ledarna: Patrik Norberg, 070-0881206 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
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774 22 AVESTA Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9961258