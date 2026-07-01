Reliability Engineer
Outokumpu Stainless AB / Maskiningenjörsjobb / Avesta Visa alla maskiningenjörsjobb i Avesta
2026-07-01
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Reliability Engineer till Outokumpu i Avesta
Vill du vara med och stärka driftsäkerheten i en världsledande industriverksamhet – och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid? Vi söker nu en Reliability Engineer till kallvalsverket som vill spela en nyckelroll i att stärka driftsäkerheten, upprätthålla och långsiktigt förvalta anläggningar samt bidra till en stabil, säker och effektiv produktion.
Om rollen
Som Reliability Engineer hos oss får du en viktig roll där du bidrar till arbetet med att förbättra funktionssäkerheten i våra anläggningar. Du arbetar både strategiskt och operativt med att identifiera risker, analysera data och implementera förbättringar.
Du är vår lokala expert inom Asset Management, underhållsprocesser och driftsäkerhet, och bidrar med viktiga perspektiv i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner i verksamheten, där du använder din kompetens för att optimera tillgänglighet och minska produktionsförluster.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillföra livscykel och tillförlitlighetsperspektiv i frågor som rör långsiktiga investeringsbehov, tekniska förändringar och prioriteringar.
Identifiera, analysera och hantera risker kopplade till funktionssäkerhet och utrustningars tillförlitlighet
Vara expertstöd inom Asset Management, underhållsprocesser och driftsäkerhet, samt bidra till kompetensutveckling i organisationen.
Analysera produktionsförluster och kostnadsdrivande utrustning för att hitta rotorsaker och driva förbättringsåtgärder
Delta i kravställning, upphandling och uppföljning vid nyinvesteringar och installationer
Utveckla och optimera underhållsstrategier, kritikalitetsklassificeringar och utrustningsstrukturer för ökad driftsäkerhet
Bidra till utvecklingen av tillståndsbaserat och datadrivet underhåll, exempelvis genom övervakningssystem och dataanalys.
Arbeta strukturerat med analysmetoder och förbättringsverktyg, exempelvis inom Six Sigma
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att förbättra arbetssätt och stärka driftsäkerheten i produktionen.
Vi tror att du har:
Minst 3-årig högskoleutbildning inom maskinteknik, elkraft eller liknande tekniskt område.
Erfarenhet av arbete inom underhåll, driftsäkerhet eller Asset Management.
God system- och datorvana, gärna med erfarenhet av underhållssystem
Förmåga att analysera data och driva förbättringsarbete
Goda kunskaper i ritningsläsning
Meriterande är om du har en bakgrund som maskiningenjör eller motsvarande teknisk profil.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Trivs med många kontaktytor och samarbetar effektivt i team
Är initiativtagande och driver frågor framåt med ett strukturerat arbetssätt
Har ett analytiskt och kvalitetsmedvetet förhållningssätt
Är kommunikativ och trygg i att leda diskussioner och ta en samordnande roll i grupper
Har ett starkt engagemang för säkerhet, driftsäkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar.
Vi erbjuder
Hos Outokumpu får du arbeta i en global industrikoncern som ligger i framkant inom hållbart rostfritt stål. Här får du möjligheten att påverka på riktigt, utvecklas i din roll och bidra till en mer hållbar industri.
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 39 000 - 49 000 SEK/månad, baserat på faktorer som utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering. Vänligen kontakta ansvarig Talent Acquisition Partner för mer information. Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Skicka din ansökan senast 2026-08-16 via vår karriärsida. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att semesterperioden kan medföra viss fördröjning i återkopplingen. Intervjuer planeras att starta under vecka 35.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor, kontakta gärna:
Emma Nyberg, Asset Manager – Emma.Nyberg@outokumpu.com
Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner – Josefine.Frisendahl@outokumpu.comFacklig kontakt
Unionen: Patrik Sundell, 073-0496322
Sveriges Ingenjörer: Gunnar Lindstrand, 070–0881957
Ledarna: Patrik Norberg, 070-0881206 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
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774 22 AVESTA Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9986146