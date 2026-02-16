Release Train Engineer
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nya stjärna? Är du en ledare med passion för agil utveckling och drift som brinner för att skapa värde och en inspirerande miljö? Vi söker en Release Train Engineer (RTE) som kan ta våra team till nästa nivå.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som RTE för Skatteverkets "STT- tåg" leder du vårt största agila release train som levererar förvaltning, drift och utveckling. Du skapar en positiv arbetsmiljö, stödjer teamens välmående och ger vägledning för att säkra vår måluppfyllelse. Du coachar både hela tåget och teammedlemmarna, lär ut agil metodik och bidrar till att vi utvecklar vår leveransförmåga. I valet av metoder balanserar du det praktiska med det analytiska för att välja de metoder som passar bäst.
Vår PI-planering planerar och faciliterar du på ett inspirerande och effektivt sätt som skapar värde och transparens. Du jobbar kontinuerligt med att följa upp och förbättra i arbetet mot våra gemensamma mål och prioriteringar. Feedback och retrospektiv ser du som naturliga delar i en resa att bli bättre och du bygger relationer som skapar engagemang. Du jobbar datadrivet och skapar framgångsrecept för hur vi utvecklas både inom våra team och inom vårt Agile Release Train (ART).
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en ledande roll i en stor organisation. Du får ett brett kontaktnät och kunniga kollegor som delar ditt samhällsengagemang. Tillsammans bidrar ni till lösningar som gynnar alla i Sverige. Vi erbjuder möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba med it hos oss och ta del av vad några av våra medarbetare berättar om sina jobb: Jobba med it hos oss
Du tillhör vår stora IT-avdelning, Skatteverkets tekniska tjänstenhet med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha en god förmåga att samarbeta med andra, är lyhörd för andras synpunkter och kommunicerar på ett konstruktivt sätt
- leda, coacha och samordna för att nå gemensamma mål samt skapa engagemang och delaktighet
- självständigt planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt säkerställa att uppsatta tidsramar hålls
- ha god analytisk och problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara noggrann, ha god förståelse för mål och kvalitetsstandarder samt säkerställa att dessa efterlevs
- ha god kommunikationsförmåga och vara transparent och tydlig i ditt sätt att leda och dela med dig
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- aktuell och relevant flerårig arbetslivserfarenhet som Release train engineer/Product owner/Scrum master eller motsvarande
- relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- jobbat i en stor organisation med agil förändringsledning eller motsvarande
- lägga stor vikt vid ett datadrivet angreppssätt, har erfarenhet av att jobba med stödsystem för att få fram data som sedan används för analys och ständiga förbättringar av arbetssätt och ökat flow
- framgångsrikt genomfört förändringar som resulterat i både effektivare arbetssätt och en engagerande arbetsmiljö
Det är önskvärt att du har certifiering eller motsvarande inom en eller flera av de agila skolorna, gärna inom SAFe. Det är även önskvärt med kompetens inom it-drift. Erfarenhet av att arbeta med uppföljning och visualisering av information från Jira och ServiceNow är även det önskvärt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Karin Gudmundsson (Rekryterande chef) karin.gudmundsson@skatteverket.se Jobbnummer
9745832