Rektorer till vuxenutbildningen - Motala kommun

Motala kommun, Verksamhet Gymnasium/Vuxenutbildning/Arbetsmarkna / Pedagogchefsjobb / Motala2021-04-09Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Verksamhetsområdet gymnasium, vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad har en varierande verksamhet som riktar sig till ungdomar och vuxna. Våra enheter präglas av god kvalité, närhet och att vi arbetar aktivt för att skapa trygga och berikande möten mellan människorna som finns i verksamheterna. Vårt mål är att våra studerande och deltagare ska lämna utbildningen rustade med möjligheten att välja sin framtid och stolt tänka tillbaka på sin studietid.Den kommunala vuxenutbildningen i Motala omfattar verksamhet på Grundläggande och Gymnasial nivå, Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, Särskild utbildning för vuxna, valideringscentrum, uppdragsutbildningen och högskoleutbildningar på distans. Utbildningarna anordnas både i kommunens egen regi och i samarbete med andra utbildningsanordnare. Undervisningen i egen regi bedrivs vid Carlsunds Utbildningscentrum, Platengymnasiet och VIA Ekenäs.Motala kommun arbetar aktivt med att integrera hälsoperspektiv i vår verksamhet. Fokus ska läggas på sådant som gör oss friska. En arbetsplats med medarbetare och chefer som mår bra och trivs tillsammans skapar förutsättningar för en sund arbetsplats som når ett bra resultat.För att kunna bidra till den gemensamma trivseln och arbetsglädjen är det viktigt att var och en tar ansvar för sin egen hälsa och arbetsmiljö. Motala kommun som arbetsgivare verkar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Detta gör vi genom att tidigt uppmärksamma ohälsa och snabbt starta processen för att komma tillbaka till arbetet. Vi ska även förutse risker och aktivt arbeta för att förhindra dessa.Vuxenutbildningen i Motala befinner sig i ständig utveckling och för att möta nuvarande och kommande behov utökar vi nu vår organisation samt ersätter en pensionsavgång. Vi söker nu två rektorer med uppgift att tillsammans med befintlig rektor och verksamhetschef, fortsätta att utveckla Vuxenutbildningen i Motala.Vår plan är att dela upp verksamheten inom vuxenutbildningen i olika ansvarsområden, som vi väljer att kalla Rektor Sfi och Rektor Särvux/Gruv/GyVux. Vi ber dig att i ditt personliga brev rangordna vilket område som du känner dig mest lämpad för och kort motivera ditt val.2021-04-09Vuxenutbildningen har en stor verksamhet i Motala. Vi har 60 st pedagoger, varav 3 st förstelärare, som jobbar med vår verksamhet på plats. Vi samverkar med flera externa aktörer genom auktorisation och regional samverkan. Alla våra lärare är behöriga och vi har en personalgrupp som är vana och duktiga att jobba med utvecklingsarbete. Totalt har vi cirka 1 700 unika elever som läser kurser i någon av vår verksamhet varje år och vi har en mycket hög måluppfyllelse.Vuxenutbildningen i Motala har ett starkt utvecklingsfokus och vi ligger långt fram inom flera intressanta och viktiga verksamhetsområden. Vi är idag ett gott exempel inom lärlingsutbildning, valideringsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, regionalt arbete och vi har en mycket väl utvecklad samverkan med Arbetsförmedlingen.Som rektor leder du den pedagogiska verksamheten och du har ansvar för din enhets personal-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor. Genom en god samverkan med övriga rektorer jobbar du för Vuxenutbildningen som en helhet och tillsammans med kollegorna i övriga skolformer jobbar vi tillsammans för att utveckla hela kommunens utbildningsväsen.Som rektor ingår du i flera arbetsgrupper. En av våra viktigaste arbetsgrupper leds av vår verksamhetschef och där träffas alla rektorer och elevhälsochefer inom vår enhet för operativa, taktiska och strategiska frågeställningar. På enheten ingår du i ledningsgruppen tillsammans med dina rektorskollegor inom Vuxenutbildningen och vi driver mycket av vårt arbete genom vår utvecklingsgrupp, som består av nyckelpersoner från våra enheter.Vi erbjuder dig som ny chef en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion. Vi anpassar din introduktion utifrån tidigare erfarenheter och erbjuder en mentor under lämplig tid.Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du har förmågan att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet samt kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du ser möjligheterna i förändringar och drivs av dessa, samt att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.Du sätter upp tydliga mål för din verksamhet och kommunicerar dem med dina medarbetare samt följer upp dem. Du är öppen för dina medarbetares idéer och stolt över ditt arbete. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor och arbetar för hela vuxenutbildningen bästa. Du har god samarbetsförmåga.God datavana är nödvändigt för att kunna hantera de administrativa system du har som stöd i ditt dagliga arbete. Du har god kommunikativförmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.Du har en pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning vi bedömer som relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har en slutförd eller påbörjad rektorsutbildning. Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Sista dag att ansöka är 2021-04-25