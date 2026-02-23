Rektor Widerströmska Gymnasiet
2026-02-23
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.Publiceringsdatum2026-02-23
Widerströmska gymnasiet har ungefär 450 elever fördelade på ett yrkesprogram och flera högskoleförberedande program samt planerar för introduktionsprogram. Skolan har nya och moderna lokaler i anslutning till både högskola och näringsliv. Utbildningarna anpassas för att möta elevernas behov och förutsättningar vilket ställer höga krav på professionalism, bemötande och flexibilitet i mötet med varje elev och kollegor med målet att eleverna uppnår examen och kan gå vidare till studier eller arbete.
Som rektor har du verksamhets-, budget- och personalansvar och du ansvarar för skolans systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du är chef för biträdande rektorer, elevhälsan och viss annan personal. Skolans lärare är organiserade i arbetslag. Du ska som rektor driva det pedagogiska ledarskapet, tydliggöra förväntningar gällande mål och resultat. Prioriterade områden är arbetet med studieresultat samt att i samverkan med högskolor och näringsliv utveckla alla program, särskilt de högskoleförberedande, för att erbjuda eleverna bästa möjliga utbildning.Ett fortsatt fokus att samverka och utveckla Widerströmska gymnasiets skolkultur och samarbete med yttre aktörer samt bibehålla och utveckla samarbeten med vuxenundervisning inom kommunen. Ett viktigt uppdrag för dig som rektor är att samverka, bidra och utveckla samarbeten med dina skolledarkollegor i förekommande forum.
Vem är du?
Vi söker dig som går eller har genomgått rektorsutbildning och har erfarenhet från skolledarskap. Du är en synlig pedagogiskt ledare och har ett genuint intresse för ungdomar och deras lärande. Du besitter kunskap kring skollag, ekonomi, avtal och lagar inom personalområdet samt att du har en god IT-kompetens. Du är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument, struktur och arbetssätt. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du är en person som gärna samarbetar.Tjänsten förutsätter att du har ett nära samarbete övrig skolpersonal vilket förutsätter god kommunikation och samsyn. Du är resultatorienterad och har förståelse för skolans komplexa uppdrag.
Du bör känna till arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta verksamhetschef Patrick Vestberg tel.08-535 360 05Patrick.Vestberg@huddinge.se
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
