Rektor, Uddevalla vuxenutbildning
Uddevalla Kommun / Pedagogchefsjobb / Uddevalla Visa alla pedagogchefsjobb i Uddevalla
2025-08-26
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Om arbetsplatsen
Uddevalla Vuxenutbildning består bland annat av Uddevalla Yrkeshögskola med ca tio utbildningar som ryms i ett rektorsområde.
Vår yrkeshögskola är en av de två ledande YH-utbildarna i Fyrbodal. Högst på agendan sätter vi samarbete med arbetslivet för förbättrad kompetensförsörjning. Som YH-utbildare är det viktigt att säkerställa att innehållet i våra utbildningar hålls uppdaterat utifrån de krav som marknaden ställer på kvalificerad arbetskraft. Vi har en målsättning att utöka vårt utbud med yrkeshögskoleutbildningar.
Uddevalla vuxenutbildnings största del av verksamhet är komvux. Sammanlagt finns fem rektorsområden. Utöver rektorsområdena finns enheten för planering och utveckling som är en central del av vuxenutbildningens arbete med kompetensförsörjning och alla rektorsområden samarbetar och får stöd från enheten. Det finns en administrativ enhet som ger tekniskt och administrativt stöd till verksamheten. Utöver det har vi har ett mindre Lärcentra som ingår i det aktuella rektorsområdet.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som rektor på Uddevalla Vuxenutbildning kan du komma att ansvara för flera olika utbildningar på YH-nivå och inom komvux. För våra utbildningar inom yrkeshögskolan ansvarar du för ca tio befintliga utbildningar på YH-nivå samt vårt Lärcentra. Andra ansvarsområden kan tillkomma eller ersätta nuvarande ansvar. I arbetet ingår:
• att leda, och utveckla befintliga YH-utbildningar och ständigt undersöka behoven av att skapa nya YH-utbildningar som svarar på arbetslivets behov av kompetens
• att leda arbetet gentemot Myndigheten för Yrkeshögskolan, ansökningar, redovisningar m.m.
• att leda och utveckla befintliga vuxutbildningar samt utveckla nya utbildningar om svarar mot arbetslivets behov
• att verka som enhetschef med personalansvar
• att medverka i Vuxenutbildningens ledningsgrupp
• att leda enhetens systematiska kvalitetsarbete.
Vem söker vi
Vi söker dig som är initiativtagande, självgående och strukturerad. Du samarbetar väl med medarbetare och chefskollegor. Som person tror vi att du har ett visionärt tänkande och bidrar med optimism och energi. Du är trygg, men modig och handlingskraftig och har förmågan att omsätta idé till verklighet.
Du har en tydlig kommunikativ ledarstil och arbetar strategiskt, systematiskt och målfokuserat. Du är en utmärkt kommunikatör och god lyssnare och är en chef som får medarbetare att växa genom att stödja och utmana.Kvalifikationer
Du skall ha erfarenhet av offentlig verksamhet.
Du ska ha erfarenhet av att samarbeta med flera branschområden, särskilt viktigt med kunskaper och erfarenheter av att arbeta med branscher inom privat sektor.
Du har dokumenterad erfarenhet av framgångsrika utvecklingsprocesser och är väl insatt i lärprocesser och förutsättningar för vuxnas lärande.
Du ska ha förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare såväl som goda relationer och ett gott samarbete med din personal och inte minst de studerande.
Det är meriterande om du har
• rektorsutbildning
• ett brett nätverk i FyrbodalÖvrig information
