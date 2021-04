Rektor till Våxtorpskolan 7-9, Laholms kommun - Laholms kommun - Pedagogchefsjobb i Laholm

Laholms kommun / Pedagogchefsjobb / Laholm2021-04-15Välkommen att söka ett spännande och utvecklande jobb som rektor i Laholms kommun.Tjänsten innebär att vara rektor vid Våxtorpsskolan 7-9. Vi söker dig som med stor energi och målmedvetenhet vill vara med och driva utbildning och utveckling.I Laholms kommuns grundskolor arbetar vi ständigt med att uppnå en ökad kvalitet i vår verksamhet och därmed medverka till att våra elever når bättre kunskapsresultat.Vår vision är "ALLA SKA STÄNDIGT UTVECKLAS".ArbetsplatsenVåxtorpssskolan är en 7-9 skola i Laholm med 226 elever. Verksamhetsschef för grundskolan är rektorns närmaste chef.Vårt arbete med att skapa en skola där samarbete och kollegialt lärande råder har påbörjats och vi har en spännande resa framför oss. Användandet av IKT i undervisningen är ett pedagogiskt verktyg för såväl elever som personal i skolarbetet. Vi prioriterar hög social förmåga hos vår personal samt en undervisning som präglas av företagsamt lärande och tydlig målstyrning.2021-04-15Som rektor har du huvudansvaret för verksamheten i ditt område och ska ha fokus på det pedagogiska ledarskapet. Du ska leda, driva, utvärdera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål samt ansvara för personal och att verksamheten bedrivs inom givna ekonomiska ramar.Vi söker en ledare med ett stort engagemang för uppdraget att skapa framtidens skola. Vi vill att du drivs av en vilja att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet samtidigt som du arbetar målinriktat och åstadkommer resultat. Ditt ledarskap kännetecknas av handlingskraft, tydlighet, mod och hög samarbetsförmåga. Vi ser att du tar del av aktuell forskning samt har intresse och kunskap att driva pedagogik utifrån moderna verktyg.Som person har du förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och att leda i linje med skolans uppdrag. Det är också av stor vikt att du är intresserad av och ser ett stort värde i ett starkt samarbete tillsammans med rektor för Våxtorpskolan F-6. Tillsammans bildar ni ett ledningsteam där ni kan arbeta ihop i många olika processer.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Vi förutsätter att du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, du har pedagogisk insikt och relevant erfarenhet. Har du dessutom genomgått den statliga rektorsutbildningen är detta meriterande.B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.Varmt välkommen med din ansökan!AnställningsformTillsvidareanställning, heltidTillträdesdagEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseUpplysningarErik Thor, Verksamhetsschef grundskolan, 076-696 74 06Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-05-02Intervjuer är beräknade att hållas under vecka 20.Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.