Rektor till Västra Hamnens skola
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2026-07-06
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Ref: 20261571Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Nuvarande rektor på Västra Hamnens skola ska gå vidare till nya utmaningar och därav söker vi nu hans efterträdare.
Som rektor kommer du att ha det övergripande ansvaret för pedagogiskt arbete, elever samt budget, arbetsmiljö, kvalitet, mål och resultat för Västra Hamnens skola. Du har vidare ett lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar samt ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet. Som rektor leder du en ledningsgrupp där biträdande rektorer och en administrativ chef ingår. Du kommer även att leda skolans elevhälsoteam.
I uppdraget ingår även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhälle och andra skolenheter. Rektors närmaste chef är utbildningschefen för utbildningsområde B. Du träffar regelbundet rektorskollegor i olika sammanhang.
Grundskoleförvaltningen leds av grundskoledirektör och det finns en stabsavdelning med olika professioner som arbetar för att ge skolorna förutsättningar att lyckas.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning minst motsvarande fil kand 180 hp varav minst 30 hp pedagogik. Har du en pedagogisk utbildning ser vi det som meriterande. Genomfört rektorsprogram krävs för tjänsten. Den som rekryteras som rektor utan att ha rektorsutbildning ska påbörja rektorsutbildningen snarast, inom ett år, efter tillträde. Har du gått någon annan ledarutbildning (för chefer/att leda vuxna) från högskola, KY-utbildning, facklig utbildning eller motsvarande ser vi även det som meriterande. Tidigare chefserfarenhet inom skola som skolledare eller annan likställd chefserfarenhet krävs och du behöver ha minst tre års erfarenhet av elevnära arbete inom skolverksamhet. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete samt att leda andra chefer ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som är en lösningsfokuserad ledare som med engagemang och stolthet vill leda utvecklingen på skolan framåt. Du är flexibel i ditt ledarskap och kan växla mellan kall hjärna, varmt hjärta och en fast hand. Samtidigt är du lyhörd gentemot din omgivning och det faller sig naturligt för dig att vara ute i verksamheten. Du ser vikten av delaktighet och samarbete och bygger öppna och tillitsfulla relationer med elever och medarbetare såväl som med vårdnadshavare samt andra externa aktörer.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Västra Hamnens skola, placerad i närheten av Turning Torso och Varvsparken, invigdes i augusti 2010 och är för närvarande en skola med 365 elever i åk 4-6 med ett fritidshem. Vår idrottshall ligger cirka 500 m från skolan och heter Stapelbäddshallen. Vår personal har en hög behörighet och kompetens. Eleverna har hög motivation vilket visas i goda studieresultat.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förstaintervjuer är preliminärt planerade till den 4/8 och 6/8. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Ledarna
Eva-Catharina Wahlgren eva-catharina.wahlgren@malmo.se Jobbnummer
9993742