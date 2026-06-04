Rektor till Strandängsskolan F-6
Båstads Kommun, Barn och utbildning / Pedagogchefsjobb / Båstad Visa alla pedagogchefsjobb i Båstad
2026-06-04
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vill du leda skola i en tid då svensk utbildning förändras i grunden?
I Båstads kommun pågår ett långsiktigt arbete för att utveckla våra skolor med fokus på kunskap, trygghet och hållbar utveckling. Samtidigt står svensk skola inför ett omfattande reformarbete med nya läroplaner, nytt betygssystem, förändrade stödinsatser, stärkt elevhälsa, nya krav på trygghet och studiero samt en tioårig grundskola.
Det här är uppdrag för dig som inte bara vill förvalta verksamhet – utan som vill leda utveckling i en tid av stora förändringar.
Om uppdragen
Strandängsskolan F-6 står inför en omfattande utvecklingsresa. Under hösten 2026 inleds en större renovering av F–6-verksamheten. Under byggtiden kommer verksamheten bedrivas i tillfälliga lokaler på skolområdet samtidigt som undervisning och skolvardag behöver fungera med hög kvalitet och stabilitet.
Det innebär att du som rektor behöver kunna:
• skapa trygghet och riktning i förändring
• leda verksamhet under tillfälliga organisatoriska förutsättningar
• hålla fokus på undervisningens kvalitet samtidigt som den fysiska miljön förändras
• samarbeta nära med förvaltning, fastighetsfunktion och personal
• arbeta långsiktigt med skolans utveckling parallellt med byggprocessen
Detta är en ny rektorstjänst och innebär en förstärkning av skolans ledningsorganisation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi söker skolledare som förstår att svensk skola befinner sig i ett omfattande förändringsarbete och som har förmåga att omsätta nationella reformer till fungerande lokal praktik.
En viktig del i samtliga uppdrag är att:
• kunna leda verksamhet genom förändring
• skapa stabilitet när många initiativ pågår samtidigt
• arbeta strategiskt med undervisningskvalitet, elevhälsa och trygghet
• utveckla samverkan i ett F9-perspektiv
Vi vill att du ska kunna visa dokumenterad erfarenhet av att:
• leda utvecklings- och förändringsarbete i skola
• omsätta styrdokument i praktisk verksamhet
• leda kollegialt lärande och pedagogisk utveckling
• skapa struktur och riktning i komplexa situationer
• arbeta strategiskt med elevhälsa, stöd och trygghet
• utveckla systematiskt kvalitetsarbete med fokus på undervisning och resultat
• leda verksamhet genom förändringar med bibehållet fokus på arbetsmiljö, samverkan och kvalitet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• större organisationsförändringar
• bygg- eller lokalprojekt i skolmiljö
• implementering av större nationella reformer
• förändringsledning i komplexa organisationer
• samverkan mellan skolformer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Ditt ledarskap
Vi söker dig som:
• är en tydlig och trygg ledare
• har hög pedagogisk kompetens
• kan skapa tillit och riktning i förändring
• är analytisk och strategisk
• har god samarbetsförmåga
• är uthållig och strukturerad
• kan prioritera och skapa fokus när många initiativ pågår samtidigt
Vi tror också att du:
• ser elevhälsa som en integrerad del av skolans uppdrag
• förstår vikten av undervisningens kvalitet
• kan balansera långsiktig utveckling med verksamhetens vardag
• leder genom dialog, tydlighet och tillit
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har pedagogisk högskoleutbildning
• har erfarenhet av arbete som skolledare
• har genomförd statlig rektorsutbildning
• har god kunskap om skolans styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete
• har erfarenhet av att leda medarbetare och utvecklingsprocesser
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder
I Båstads kommun får du möjlighet att:
• vara med och forma framtidens skola
• arbeta nära engagerade kollegor och förvaltning
• leda utveckling i en kommun med höga ambitioner
• vara en del av ett långsiktigt arbete kring kvalitet, likvärdighet och hållbar skolutveckling
Vi erbjuder uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad både för dagens verksamhet och för framtidens skola.
I din ansökan vill vi att du beskriver:
• hur du arbetat med förändringsledning i tidigare uppdrag
• hur du ser på rektors roll i den pågående reformutvecklingen inom svensk skola
• vilka erfarenheter du har som är särskilt relevanta för de kommande årens förändringsarbete
Intervjuer kommer att hållas 22 och 23 juni.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Skolchef
Inga-Britt Henriksson inga-britt.henriksson@bastad.se 0431-77131 Jobbnummer
9947767