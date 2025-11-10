Rektor till Residensskolan
2025-11-10
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta med oss på Residensskolan!
Residensskolan omfattar årskurserna 7-9 och är en högstadieskola med ca 200 elever som är placerad alldeles intill Hermelinsparken i centrala Luleå. Skolan är belägen i en rik lärmiljö i gymnasiebyn där goda samarbeten med gymnasieskolan och Luleå International school är av stor betydelse.
Residensskolan har en stor andel sökande elever som förväntar sig en skola som har en tydlig profil, trygghet och goda skolresultat. Den personliga atmosfären är viktig för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla talanger och intressen. Skolans målsättning är att alltid utvecklas för att hålla en hög kvalité i undervisningen.
Residensskolan är en del av Luleå centrum som kommer att genomgå stora förändringar de närmaste åren. Skolan kommer att växa och dess organisation står inför en utveckling, både lokalmässigt och en växande pedagogisk organisation.
Vi söker nu en rektor som vill leda skolan genom denna spännande omvandling. Om du vill arbeta med en engagerad och skicklig personal som ser fram emot en spännande resa tillsammans med en driven ledare med framtidsvisioner för skolan, då är detta rätt tillfälle för dig att söka tjänsten som rektor.

Arbetsuppgifter
I rollen som rektor blir du ansvarig för årskurserna 7-9. Som rektor hos oss kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla vår verksamhet i enlighet med skollagen. Dina ansvarsområden inkluderar att vara den ledande kraften bakom skolans vision och mål, skapa en välstrukturerad och trivsam arbetsmiljö samt främja samarbete och kommunikation. Genom att vara en engagerad och säker ledare skapar du en trygg och motiverande arbetskultur där medarbetarna trivs och utvecklas.
Som rektor förväntas du vara synlig i verksamheten, nära elever och personal, och bidra till trygghet och stabilitet. Du tar en tydlig riktning för skolans utveckling men skapar samtidigt delaktighet och engagemang i organisationen. I rollen ingår personalansvar samt budget- och resultatansvar.
Tillsammans med övriga rektorer inom grundskolan, områdeschef, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare ingår du i ett team där samverkan är ett ledord.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och har skaffat dig pedagogisk insikt, både genom utbildning och några års yrkeserfarenhet från pedagogiskt arbete i skola. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från arbete som skolledare eller rektor, gärna från åk 7-9, liksom om du har genomgått rektorsprogrammet.
Om du har genomfört rektorsprogrammet erbjuds du en tillsvidareanställning som rektor. Om du inte har genomgått rektorsprogrammet får du en tillsvidareanställning utifrån din pedagogiska utbildning och ett treårigt förordnande som rektor.
För att lyckas i rollen krävs det att du är strukturerad och kan organisera, planera och följa upp ditt arbete och verksamheten. Eftersom skolan kommer att växa är det viktigt att du har förmåga att driva ditt arbete framåt. Din förmåga att bygga förtroendefulla relationer, att samarbeta med andra samt främja samarbete kommer att vara avgörande. Du är trygg som person och har mod att leda i förändring och vågar stå upp för dina åsikter och kan skilja på sak och person.
Om du blir aktuell för tjänsten så kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
