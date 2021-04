Rektor till Lillhagens Förskola - Stockholm First Education AB - Pedagogchefsjobb i Stockholm

Stockholm First Education AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm2021-04-15Vi bygger en ny framtid tillsammansStockholm First Education AB(SFE) är ett nytt etablerat utbildningsföretag inom koncernen Nordic Lära AB som bedriver en grundskola och en gymnasieskola. SFE har börjat med en ansökningsprocess i Stockholms kommun för att starta en ny förskola i Bandhagen. Vi troligtvis kommer att få ett besked i slutet av maj.Vill du lägga grunden till något nytt och vara med på starten av en ny verksamhet? Vill du hjälpa alla barn med deras första steg i deras liv? Brinner du för det pedagogiska arbetet och vill utmana dig själv i rektorsuppdraget? Då är du troligtvis rätt person för oss!ARBETSUPPGIFTEROm tjänsten:Den aktuella tjänsten innebär att leda uppstartsarbete för vår kommande förskola som är belägen i naturskönt område i Bandhagen. Förskolan kommer att ha två avdelningar med ca 25 barn per avdelning. Den nya förskolan blir en mötesplats för mångkultur och uppdraget är att bygga en förskola med höga förväntningar på kvalitet och det kompensatoriska uppdraget med fokus på språkutvecklande arbetsformer. I tjänsten ingår att under sommaren/hösten vara del i planering, inköp och intern och extern rekrytering för förskolan som ska stå klar augusti 2021. Som stöd under uppbyggnaden finns en etablerad arbetsgrupp som träffas regelbundet. Stödmaterial för uppstart av ny förskola finns att tillgå.Lillhagens förskola söker nu en rektor på ca 50%. Tjänsten ska kombineras med arbete som förskollärare under etableringsperioden. Som rektor för Lillhagens förskola i Bandhagen ingår du i förskolans ledningsgrupp bestående av rektor och huvudman. Förutom det pedagogiska lednings- och utvecklingsarbetet ansvarar du för arbetsmiljö samt för medarbetare och deras utveckling.Vem är du som person:Vi ser att du har ett stort engagemang och vill använda dina drivkrafter för att vara med och bygga något nytt från grunden och bidra till förskolans utveckling i Bandhagen. Du brinner för skolutveckling och vill bygga en organisation och kultur för professionellt lärande. Du är trygg, stabil och reflekterande i din ledarroll. Du är inlyssnande och tydlig i din kommunikation. Du har ett långsiktigt perspektiv och leder enheten systematiskt utifrån dess behov. Du har lätt att samarbeta, leder och motiverar andra genom att ta vara på engagemang, skapa delaktighet och förmedla tillit till deras förmåga.KVALIFIKATIONER:Du som söker är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete som rektor i förskolan. Du har god kännedom om förskolans styrdokument, lagar och förordningar. Du har pedagogisk utbildning och erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Meriterande för tjänsten är genomförd rektorsutbildning och tidigare rektorsarbete med uppdrag i förskolan.ÖVRIGT:Månadslön. Individuell lönesättning.