Rektor till Kulturskolan Raketen
Kulturskolan Raketen AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Kulturskolan Raketen är en fristående, icke-vinstdrivande grundskola, belägen i Björkhagen. Totalt går här i höst 254 elever från förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten har funnits i över 30 år och är väl inarbetad i området. Vår profil är "Kultur, miljö och rättvisa" och vi arbetar utifrån devisen "ett barn har många språk" vilket bland annat innebär att vi integrerar de estetiska ämnena med de teoretiska i det vi kallar för tema redan från förskoleklass.
Stämningen på skolan är lugn, eleverna ambitiösa och lärarna erfarna.
Vi söker nu rektor som kan fortsätta utveckla och förvalta denna verksamhet. Tjänsten är på 100 % och är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Som rektor är du ytterst ansvarig för hela verksamheten och har personalansvar, ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar och kvalitetsansvar. För att trivas i rollen som rektor behöver du värdesätta kulturyttringar och estetiska lärprocesser samt sätta samarbetet i fokus och ha ett relationellt arbetssätt gentemot såväl medarbetare som elever.
Som rektor i en liten fristående verksamhet balanserar man ofta det operativa med det strategiska och du behöver vara kunnig i att fatta rätt beslut i stunden och även utifrån ett längre tidsperspektiv.
Vid rektors sida i skolledningen finns en biträdande rektor med lång erfarenhet av verksamheten.
Du som söker tjänsten ska:
ha hög administrativ förmåga i digitala plattformar
ha en positiv elevsyn
ha erfarenhet av att leda elevhälsoarbete
kunna bygga förtroendefulla kontakter med vårdnadshavare
kunna organisera med god framförhållning och fortsätta utveckla skolans olika årshjul
Det är meriterande om du har fullgjort rektorsutbildningen.
Anställningsformen är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning.
Tillträde sker utifrån överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rekrytering@kulturskolanraketen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturskolan Raketen AB
(org.nr 556548-4796)
Björkhagsplan 5-7 (visa karta
)
121 53 BJÖRKHAGEN Arbetsplats
Kulturskolan Raketen AB Jobbnummer
9971362