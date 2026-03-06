Rektor till Kulturama Gymnasium
2026-03-06
VI ERBJUDER
Kulturama är Nordens största skola för estetiska utbildningar. I vårt hus i Hammarby Sjöstad finns toppmoderna, professionella lokaler för alla våra estetiska inriktningar - bland annat bild- och skulptursalar, dansstudios, foto- och filmstudios, musikstudios samt flera scener.
Kulturama gymnasium har funnits i lokalerna i över 20 år och erbjuder idag två högskoleförberedande program: Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.
Vi har en unik bredd av kompetenser och arbetslivserfarenheter som genomsyrar undervisningen. Våra lärare är legitimerade, välutbildade och engagerade, vilket skapar en stabil grund för vidare studier - både teoretiska och konstnärliga.
Nu söker vi en ny rektor som är redo att rusta verksamheten inför framtidens utmaningar.
OM TJÄNSTEN
Som rektor har du kvalitets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du är chef för våra biträdande rektorer, elevhälsan och viss administrativ personal. Skolans lärare är organiserade i profillag.
I rollen driver du det pedagogiska ledarskapet, skapar förutsättningar för konstnärlig ledning och tydliggör mål och förväntningar.
Prioriterade områden inkluderar:
arbete med kunskapsresultat
förbättrad skolnärvaro
god arbetsmiljö som inkluderar trivsel och trygghet
utveckling av skolans profiler i samverkan med högskolor och bransch, särskilt med fokus på spets
Rollen innebär också omfattande samverkan med andra chefer inom huset.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och engagerad ledare med gedigen och välrenommerad erfarenhet av resultat- och kvalitetsansvar samt personalansvar för chefer. Du har erfarenhet av att leda en stor och komplex gymnasieorganisation, inklusive det estetiska programmet.
Vi ser att du har en pedagogisk utbildning och att du är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument, lagstiftning och systematiska kvalitetsarbete. Du har erfarenhet av att leda och organisera elevhälsoarbete samt erfarenhet av facklig samverkan, organisationsprocesser och förändringsledning. Genom ditt strukturerade och kommunikativa ledarskap skapar du tydlighet, delaktighet och en god arbetsmiljö.
Det är meriterande om du har genomgått den statliga rektorsutbildningen samt har erfarenhet av att leda spetsutbildningar på gymnasiet. Erfarenhet av samarbeten med högskolor, praktiknära forskning och internationella utbyten är även det meriterande.
Vi söker dig som vill kombinera stabilitet och struktur med utvecklingskraft och som drivs av att tillsammans med medarbetare och elever skapa en gymnasieskola med hög kvalitet, stark kultur och tydlig framtidsinriktning.
ANSÖKAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Ansökan görs endast via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast den 31 mars!
För mer information om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef, Johan Adler via e-post: johan.adler@medborgarskolanstockholm.se
