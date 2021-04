Rektor till Kristinaskolan i Härnösand - Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan - Pedagogchefsjobb i Härnösand

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan / Pedagogchefsjobb / Härnösand2021-04-02Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb Kristinaskolan i Härnösand är en specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.Vårt uppdrag är att erbjuda våra elever en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan eller grundsärskolan. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar. Kommunikationen i verksamheten sker både på svenskt teckenspråk och talad svenska.Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 10. En del av skolans elever bor på elevhem. Vi har även elever som kommer till oss på deltid. Vi ansvarar också för utbildning i teckenspråk för barn och ungdomar som har föräldrar eller syskon som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi söker nu en rektor till Kristinaskolan i Härnösand!Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att se och förstå våra elever och utifrån det skapar den bästa lärmiljön för att de ska kunna nå sina utbildningsmål. Som rektor hos oss arbetar du i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och svenska.Som rektor och pedagogisk ledare driver du utvecklingen av Kristinaskolans verksamhet, dess måluppfyllelse och förmåga att möta våra elevers förutsättningar och behov på bästa sätt. Därför arbetar du kontinuerligt med att utveckla dina medarbetare och arbetslag så att deras kunskap och erfarenhet hela tiden förbättras och tas tillvara.Du leder skolan så att verksamhetens mål nås utifrån tillgängliga resurser och det systematiska kvalitetsarbetet. Vi värderar högt en väl fungerande samverkan och det förutsätter att du aktivt arbetar för det.Som rektor arbetar du utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och får kontinuerligt stöd och utbildning genom myndighetens chef och ledarskapsprogram. I din introduktion ingår också att ha en chefskollega, till stöd och vägledning.Genom att vara rektor på Kristinaskolan bidrar du aktivt till specialskolornas utvecklings- och kvalitetsarbete. Det gör du bland annat genom att medverka i och konstruktivt bidra till den samverkan som sker mellan myndighetens skolor för att öka kvalitet och likvärdighet.Du ingår i verksamhetsområde specialskolans ledningsgrupp och har personal, budget och arbetsmiljöansvar inom ditt ansvarsområde. Du kommer att leda medarbetare både direkt och genom den biträdande enhetschefen och du har det yttersta verksamhetsansvaret där bland annat undervisning, fritidshem och elevboende ingår. Vi har ett processbaserat arbetssätt som du förväntas agera i och bidra till.Vi har en mångårig tradition av att arbeta med digitala möten men vissa resor ingår i arbetet.Vi söker dig som:Har en lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning där pedagogik och didaktik ingårÄr väl förtrogen med skolans styrdokument och utbildningsväsendets organisation ochstyrning och tillämpningen av denHar dokumenterad erfarenhet av att driva och leda skolutvecklingHar en väl utvecklad kommunikativ förmåga som stöds av referenserHar goda kunskaper och vana inom IT, som gör att du använder IT som verktyg i dinvardag och lätt sätter dig in i och arbetar i olika systemstöd.Har dokumenterad vana av att arbeta och samverka i nätverk.Det är meriterande om du:Har utbildning för och erfarenhet av arbete med elever som är döva eller hörselskadadeHar rektorsutbildningHar chefserfarenhet inom pedagogisk verksamhetHar kunskap om digitaliseringen betydelse för lärandet och erfarenhet av att leda den.Har kunskap om specialskolans styrdokumentKan kommunicera på svenskt teckenspråk. Om du inte kan kommunicera på svensktteckenspråk har du både ambition och intresse av att lära dig.Vi söker dig som skapar engagemang och motivation i verksamheten.Du har en hög självkännedom, dvs du är väl medveten om dina starka sidor och även dina utvecklingsområden. Du är tydlig, handlingskraftig och har god samordningsförmåga.Vi ser även att du är flexibel och lösningsfokuserad samt är ansvarstagande utifrån ett tillitsbaserat ledarskap.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.ÖVRIGTVid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde november 2021 alternativt december 2021. Provanställning på sex månader tillämpas. Vi tillämpar chefsförordnade.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan5670821