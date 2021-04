Rektor till I Ur och Skur Mysingen - Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB - Pedagogchefsjobb i Nynäshamn

Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB / Pedagogchefsjobb / Nynäshamn2021-04-09Vill du vara med och starta upp vår nya förskola I Ur och Skur Mysingen, Nynäshamn, som öppnar i augusti?Vi håller som bäst på att bygga om och anpassa lokalerna efter vår verksamhet. Förskolan kommer ha sex avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Mysingen ligger naturskönt med närhet både till skogen och havet.Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling har cirka 190 licenstagare till pedagogiken och är huvudman för åtta förskolor och en skola i Sverige. Huvudkontoret finns i Hägersten, Stockholm med ekonomistöd där budgetuppföljning och löneadministration utgör en stor del samt HR-stöd i personalfrågor, arbetsrätt och rekrytering.Vi söker en Rektor med stort engagemang och driv som vill starta upp och sedan utveckla förskolan tillsammans med sina medarbetare.Vi söker dig som brinner för utveckling och ledarskap och tycker att det är viktigt med upplevelsebaserat lärande samt natur- och miljöarbete. Du får möjlighet att bygga upp och driva förskolan framåt tillsammans med pedagoger och huvudman. Har du erfarenhet av utomhuspedagogik är det meriterande.Som ledare är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation och tycker om att arbeta med att utveckla både dig själv, medarbetare, barn och utbildning. Du har även god erfarenhet av att leda och arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.Som person är du intresserad av människor, lyhörd, empatisk och modig. Du uppfattas som tydlig, rättvis och konsekvent och har en stor portion humor.Du får möjlighet kommer att ingå i en chefs/rektorsgrupp som träffas fysiskt cirka två gånger per termin och har digitala möten varje vecka. Vi utvecklar utbildningen tillsammans, i nära samarbete med våra rektorer och har en närvarande rektor på varje förskola med tydligt uppdrag. Vi anser att utveckling via kollegialt lärande, fortbildning och delaktighet är en viktig del i arbetet likväl som friskvård och bra måltider, för alla våra anställda.Tjänsten är heltid, 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Ansökningar behandlas löpande när de kommer in så skicka in din ansökan redan nu.2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-25Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling ABBryggargatan 1714941 NYNÄSHAMN5681267