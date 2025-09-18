Rektor till Gräshagsskolan
2025-09-18
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Vill du vara med och leda utvecklingen av våra framtida grundskolor inom Jönköpings kommun? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Som rektor på Gräshagsskolan skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter eleven i centrum, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och våra elever.
Som rektor har du ansvar för verksamheten, personal och ekonomi samt för det systematiska kvalitetsarbetet och du arbetar i nära samarbete med biträdande rektor, elevhälsan och personalen på skolområdet.
Du ingår i grundskolans rektorsgrupp som löpande får kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap. Du träffar regelbundet en mindre grupp skolledare och arbetar med utveckling av skolan som helhet ur ett F-16 års perspektiv. Som chef har du också stöd från förvaltningens olika stödfunktioner inom elevhälsoarbete, HR, ekonomi, juridik, digitalisering, elevadministration, lokaler och riktad skolutveckling. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion utifrån tidigare erfarenheter och du erbjuds en mentor.
Välkommen till oss
Inom Jönköpings kommun arbetar cirka 12 000 medarbetare inom drygt 300 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Jönköping. Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och vi arbetar för en tillgänglig skola för alla och att vara en organisation med lärglädje. Verksamheten präglas av engagerade pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på och utmanar varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
På Gräshagsskolan går cirka 250 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också ett fritidshem med avdelningarna Sörgården och Norrgården med 140 elever inskrivna.
Gräshagsskolan är en mellanstor skola med två klasser i varje årskurs. Skolan ligger vackert mellan Tokarp och småstugeområdet vid Lovisagatan där naturen möter city. Inom gångavstånd från skolan finns skolskog och många andra grönområden såsom Vattenledningsparken, som används flitigt.
Gräshagsskolan är en mellanstor skola med två klasser i varje årskurs. Skolan ligger vackert mellan Tokarp och småstugeområdet vid Lovisagatan där naturen möter city. Inom gångavstånd från skolan finns skolskog och många andra grönområden såsom Vattenledningsparken, som används flitigt.

Här möter du en skola fylld med lärglädje, där alla lärare inom skola och fritidshem är legitimerade och har mycket kompetens och erfarenhet. Vi har alla olika kompetenser som bidrar till varje barns lärande och utveckling. Vår vision är att alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling samt skapar lust, glädje och värme.
Din kompetens
Du är legitimerad lärare med god erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga miljöer samt gärna dokumenterad erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag och att leda utvecklingsarbete. En förutsättning är att du som söker har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar i Jönköpings kommun.
Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag. Som rektor ska du ha förmåga att se samband och kunna dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. Vi vill att du är utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genomomvärldsbevakning. En god förmåga att skapa struktur i verksamheten är tillsammans med samarbetsförmåga och kreativitet viktiga egenskaper. Du är en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer. Vi tror också att du är resultatinriktad och drivs av att arbeta mot måluppfyllelse.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som rektor.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Annika Nordgren 036-106270 Jobbnummer
9516142