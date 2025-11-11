Rektor till förskolan
2025-11-11
Som rektor för Gläntan, Kronoparken 1 och Mjölnartorpet får du ett uppdrag som gör skillnad - att skapa en trygg, lärande och stimulerande miljö för våra yngsta medborgare.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att forma en likvärdig förskola där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Förskolorna ingår i Barn- och ungdomsförvaltningen, som ansvarar för utbildning från förskola till årskurs 9. Hos oss arbetar vi med ett helhetsperspektiv på barns lärande och utveckling. I Kronoparken finns en nära samverkan med grundskolan och öppna förskolan, vilket ger ett tydligt 0-16-årsperspektiv och skapar unika möjligheter för kontinuitet och kvalitet i barnens utbildningsresa.
Du blir en del av vår rektorsgrupp som regelbundet arbetar med gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågor. Gruppen är en central del av vårt kollegiala ledarskap och lärande, med fokus på hållbart ledarskap. Utöver detta ingår du i en av våra ledningsgrupper för rektorer, där du har nära stöd och samarbete i vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som rektor för förskolorna Gläntan, Kronoparken 1 och Mjölnartorpet har du ett tydligt pedagogiskt ledarskap och ansvarar för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Du har ett helhetsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö, och driver utvecklingsfrågor med fokus på en likvärdig förskola där alla barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
I ditt uppdrag ingår att:
- Leda och utveckla det pedagogiska arbetet med fokus på måluppfyllelse och lärande.
- Organisera och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, med ett tydligt 0-16-årsperspektiv och nära samverkan med Kronoparkens grundskola och öppna förskolan.
- Säkerställa ett gott samarbete med vårdnadshavare och skapa förtroendefulla relationer.
- Arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling, organisation och arbetsmiljö.
Du har tillgång till flera stödfunktioner som gör att du kan fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Knutet till dina förskolor finns en specialpedagog, och du har dessutom stöd från vårt centrala team med specialpedagoger, logopeder, psykolog och verksamhetsutvecklare inom det psykosociala området. Dessutom har du stöd från barn- och ungdomsförvaltningens funktioner inom HR, juridik, administration, digitalisering, lokaler och ekonomi.
Vi erbjuder en gedigen introduktion, mentorsprogram och kontinuerliga interna utbildningar. Alla nya chefer går kommunens ledarskapsprogram Ledare i Karlstads kommun, och om du inte har rektorsutbildning förväntas du genomföra den efter ledarskapsprogrammet. Vi satsar på våra chefer - din utveckling är viktig för oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning och god kunskap om förskolans styrdokument och lagstiftning. Du har erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och förstår hur det bidrar till utveckling och måluppfyllelse. Det är meriterande om du även har insikt i grundskolans läroplan och styrdokument.
Som ledare är du tydlig, lyhörd och målinriktad. Du har ett relationellt och reflekterande arbetssätt, ser möjligheter framför hinder och har mod att pröva nya vägar. Ditt ledarskap präglas av engagemang, förmåga att hantera komplexa situationer och att driva utvecklingsarbete med hög ambitionsnivå.
Du är trygg i rollen som chef, har god samarbetsförmåga och bygger förtroende i mötet med medarbetare, barn och vårdnadshavare
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
