Rektor till Ekensbergsskolan, Solna Stad
Vill du vara en del av en inspirerande och inkluderande lärandemiljö? Är du engagerad och skicklig på att samarbeta med andra mot gemensamma mål? Då kan det vara dig vi söker till ett meningsfullt arbete där du och dina medarbetare kan göra skillnad för varje enskild elev.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att barn och ungdomar i Solna får sina behov av omsorg och utbildning tillgodosedda. Förvaltningen är Solna stads största och består av 32 förskolor, tre öppna förskolor, åtta grundskolor och ett gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vår vision är att skapa skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Vår målsättning är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet. Nu söker vi en rektor till Ekensbergsskolan då nuvarande rektor går i pension.
Ekensbergsskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 400 elever. Skolan ligger i Råsunda på en höjd omgiven av ekar. Det är en mindre skola med stor sammanhållning bland personal, elever och föräldrar. Skolan utmärks av en engagerad personalgrupp som har höga förväntningar på varandra och eleverna. Skolans förstelärare inspirerar och stöttar sina kollegor i deras uppdrag. Måluppfyllelsen är hög bland eleverna och vi har ett aktivt och välfungerande arbete med värdegrund och etik.
Solna stad satsar mycket på pedagogiskt utveckling och ser fram emot att träffa dig som vill vara med i detta arbete och bidra med din erfarenhet och kunskap. Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
God introduktion och goda utvecklingsmöjligheter.
Förtroendearbetstid samt möjlighet till distansarbete i den mån det fungerar för verksamheten.
Individuell lön, friskvårdbidrag, semesterväxling och självklart kollektivavtalad tjänstepension.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i ditt chefskap.
Vad innebär arbetet?
Vi söker nu en rektor som kommer att ha det dagliga ledningsansvaret på Ekensbergsskolan.
Som rektor ingår du, tillsammans med biträdande rektor, i skolans strategiska ledningsgrupp. Ni ses varje vecka och avhandlar gemensamma frågor som organisation, rutiner, budget samt är ett stöd för varandra i ledningsfrågor.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för skolans organisation, tjänstefördelningar och schema utifrån budget. Du har en verkställande ledningsgrupp bestående av nyckelpersoner (arbetslagsledare, förstelärare) och leder stadiets elevhälsoteam. Du kommer leda skolans APT-möten och den lokal arbetsmiljökommitténs möten (LAMK), hålla i medarbetar- och lönesamtal. Fokus i uppdraget är det pedagogiska ledarskapet och att tillse att driftsorganisationen fungerar i visionens riktning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
lärarlegitimation
avslutat rektorsprogrammet
gedigen erfarenhet av arbete som rektor åk. F-6
erfarenhet av arbete med systematiskt kvalitetsarbete
god kännedom om skolans, fritidshemmets samt elevhälsans styrdokument.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal skola eller annan politiskt styrd verksamhet.
Vi söker dig som är en god organisatör och som gärna samverkar med både dina ledningskollegor och med övriga medarbetare. För att lyckas i rollen som rektor är du flexibel och kommunikativ, med en förmåga att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Det är viktigt att du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Hos oss är samarbetet med vårdnadshavare en naturlig del av vardagen. Som rektor leder du arbetet och samverkar med både personal och vårdnadshavare för att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje elev får möjlighet att lyckas.
Det pågår mycket pedagogiskt utvecklingsarbete i Solna stad. Därför ser vi gärna att du har intresse av dessa frågor och ett starkt kunskapsfokus. Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet. Du är en självgående person som motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling.
Utöver dina formella kompetenser läggs även stor vikt vid dina personliga kompetenser. Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och söker en ny och kvalificerad utmaning är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till skolchef Lena Lundström, Lena.Lundstrom@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 14 maj 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
I rekryteringsprocessen ingår följande steg:
Inledande telefonintervju med rekryterare
Intervju med rekryterande skolchef och HR
Arbetsprov
Arbetspsykologiska tester
Referenstagning
Bakgrundskontroll
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt.
Fackliga kontaktpersoner
Akademikerförbundet SSR, ssr@solna.se
Kommunal, Jeanette Hjalmarsson 08-746 17 83
Sveriges Lärare, Zaradacht Yousef 072 583 17 84
Sveriges Skolledare, Mariana Berlin 08-746 31 88
Vision, Maria Björling, 08-746 16 48
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
