Rektor till Ede skola 7-9
Välkommen till Ede skola i Delsbo, en grundskola med två skolenheter: F-6 och 7-9, med totalt cirka 500 elever.
Varje enhet leds av en egen rektor, vilket skapar tydlighet och goda förutsättningar för att driva utvecklingsarbete nära verksamheten. Hit kan du enkelt pendla från närliggande orter.
Tjänsten avser årskurs 7-9 med omkring 190 elever. Vår vision är "För framtiden -tillsammans". Eleverna uppmuntras att nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt, och vi arbetar för att skapa en trygg arbetsmiljö där alla trivs. Som rektor blir du en nyckelperson i att driva denna vision vidare tillsammans med engagerade medarbetare.
Som rektor har du stöd från ledningsgruppen, din närmaste chef, lärandeförvaltningen samt kommunens stödfunktioner. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som rektor ansvarar du för årskurs 7-9 där du leder och fördelar arbetet för 30 medarbetare. Tillsammans med din rektorskollega för årskurs F-6 och fritidshem har ni det övergripande ansvaret för Ede skolas utveckling.
Uppdraget innebär att leda verksamheten utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och politiska beslut. Du ingår i grundskolans ledningsgrupp, där du tillsammans med dina rektorskollegor arbetar med gemensamma strategiska frågor och utvecklingen av hela kommunens grundskola.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
- ansvara för ekonomi, budget och personal
- leda det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet
- skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för både elever och personal
- samverka med vårdnadshavare, regionen och andra externa aktörer. Profil
Vi söker dig som har en pedagogisk examen och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det är meriterande om du har rektorsexamen eller tidigare erfarenhet av att arbeta som rektor. Även kunskaper inom ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt och personalfrågor är meriterande. Du behöver ha god systemvana samt förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- är mål- och resultatorienterad och kan driva utveckling mot uppsatta mål
- har god samarbetsförmåga och bygger starka relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare
- utövar ett tydligt och tryggt ledarskap, där du skapar stabilitet och förutsägbarhet
- är strukturerad och kan organisera arbetet på ett hållbart och effektivt sätt
- är kvalitetsmedveten och säkerställer att verksamheten håller hög nivå i både lärande och arbetsmiljö
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret krävs före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
