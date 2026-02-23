Rektor till Bromma gymnasium
2026-02-23
Om Bromma gymnasium
Bromma Gymnasium är ett anrikt gymnasium som ständigt utvecklas och förädlas. På skolan, som är en av Stockholms stads största gymnasieskolor, går 1450 elever på Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och det nystartade yrkesprogrammet Försäljning och service.
Skolan är en av Sveriges största UF-skolor och har nationell idrottsutbildning inom fotboll och basket, i nära samarbete med IF Brommapojkarna och Alvik basket.
Sedan länge är Bromma gymnasium en attraktiv skola för både elever och personal. Våra elever utvecklas genom utmanande och varierade arbetsformer där entreprenörskap genomsyrar studierna.
Skolans ca 100 personal leds av rektor tillsammans med en ledningsgrupp bestående fyra biträdande rektorer och en administrativ chef.
Läs mer på skolans hemsida: https://brommagymnasium.stockholm/
Vi erbjuder
Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Du blir en del i en rektorsgrupp som hjälper varandra, som delar erfarenheter och som nyfiket vill utveckla sitt skolledarskap tillsammans.
Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm
Din roll
Du spelar en avgörande roll för skolans resultat och pedagogiska utveckling. Rollen som rektor innebär att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbetet bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse.
Du driver elevhälsoarbetet och säkerställer att elever har tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Du beslutar om skolans inre organisation och fördelar resurser effektivt efter elevers behov. Som rektor har du även ansvar för ekonomi, internkontroll och myndighetsutövning. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.
Som rektor på Bromma gymnasium kommer du att arbeta med förändringsledning. Skolan utvecklas och har ett nytt yrkesprogram. Det är viktigt att involvera all personal och bevara skolans goda kvalité och måluppfyllelse. Skolans tradition behöver bevaras och förädlas. Det finns ett starkt engagemang hos närsamhället som behöver tillvaratas.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.
har genomfört Rektorsprogrammet.
har arbetat som rektor på en gymnasieskola och lett andra chefer i ledningsgrupp.
har arbetat med förändringsledning.
har arbetat med ekonomistyrning.
har arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete.
Det är fördelaktigt om du:
har lett undervisningsutveckling.
har arbetat med skolledning i kommunal regi.
har ledarutbildningar utöver lärarutbildningen och rektorsprogrammet.
har erfarenhet av ledningsgruppsutveckling.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en stark helhetssyn och förmåga att förstå hur olika delar i verksamheten hänger samman. Du är utvecklingsinriktad och driver gärna förbättringsarbete framåt med nyfikenhet och initiativkraft. Vi ser också att du är mål- och resultatorienterad, med en tydlig förmåga att prioritera, följa upp och skapa konkreta resultat.
Som person är du tydlig i din kommunikation och skapar klarhet både internt och externt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och trivs i sammanhang där du bygger relationer och arbetar tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Rollen kräver även ett strategiskt förhållningssätt där du kan se långsiktiga konsekvenser och fatta välgrundade beslut.
Vi söker dig som har ett tryggt och inkluderande ledarskap, där du motiverar, stöttar och engagerar dem du arbetar med. Framför allt är du engagerad och visar ett genuint intresse för verksamhetens utveckling och samhällets bästa.
Välkommen med din ansökan!
