Rektor till Abrahamsbergsskolan
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-07-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens.
Om Abrahamsbergsskolan
Abrahamsbergsskolan är en kommunal F–9‐skola i Bromma med cirka 700 elever. Skolan erbjuder en sammanhållen skolgång i en trygg och stimulerande miljö, med fokus på kunskapsutveckling, studiero och elevinflytande. Abrahamsbergsskolan har goda kunskapsresultat och en etablerad struktur för kvalitetsarbete. Skolan präglas av en kompetent och stabil personalgrupp med bred erfarenhet och ett starkt engagemang för elevernas lärande och utveckling. Skolan står inför en omfattande lokalrenovering, vilket innebär en period av evakuering och ger möjligheter till fortsatt utveckling av verksamheten under ett tydligt och närvarande ledarskap. Läs mer på: Abrahamsbergsskolan, F–9 - Stockholms stad
Vi erbjuder
Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm
Din roll
Rollen som rektor innebär att leda skolans och fritidshemmets personal med organisering och samordning av det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån nationella mål, samt att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du driver elevhälsoarbetet och säkerställer att elever har tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Du beslutar om skolans inre organisation och fördelar resurser effektivt efter elevers behov. Som rektor hos oss får du ett särskilt viktigt och spännande uppdrag: att leda skolans verksamhet genom en period av evakuering och omfattande renovering. Du har det övergripande ansvaret för att säkerställa att verksamheten fortsätter med hög kvalitet, samtidigt som trygghet, studiero och god arbetsmiljö värnas för både elever och personal. Du driver arbetet framåt genom ett närvarande och tydligt ledarskap där du skapar struktur, delaktighet och tillit i en föränderlig situation. Genom att kommunicera tydligt, involvera medarbetare och ha elevens bästa i fokus skapar du stabilitet och riktning under hela processen.
I rollen ingår att:
leda och organisera verksamheten under evakueringen på ett tryggt och effektivt sätt
säkerställa kontinuitet i undervisning och skolutveckling
skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart medarbetarskap
upprätthålla och vidareutveckla en trygg och inkluderande skolmiljö
Du lyckas i rollen genom att kombinera ett strukturerat och tydligt ledarskap med förmågan att inspirera, skapa engagemang och hantera förändring med lugn och trygghet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som genomgått rektorsprogrammet och har erfarenhet av arbete som rektor i en F–9-verksamhet. Du har tidigare arbetat som biträdande rektor och har därigenom byggt en bred förståelse för skolans hela uppdrag från F-9. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda och organisera elevhälsoarbete samt att driva det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på ökad måluppfyllelse. Du är van att arbeta med budget, resursfördelning och tjänstefördelning och har god förmåga att omsätta verksamhetens mål i konkreta prioriteringar.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda en skolorganisation i förändring, exempelvis i samband med evakuering/renovering, där du har säkerställt en fortsatt hög kvalitet i undervisning och arbetsmiljö. Likaså är det en fördel om du har erfarenhet av att driva och samordna förbättringsarbete med utgångspunkt i verksamhetens mål och med medarbetares delaktighet som en självklar utgångspunkt. Du är väl förtrogen med grundskolans läroplan, lagar och styrdokument samt har god kunskap om facklig samverkan och det regelverk som styr skolans elevhälsoarbete. Du har en god förståelse för budgetarbete, verksamhetsstyrning och resursfördelning, samt en vana att leda systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Som ledare har du ett tydligt helhetsperspektiv och är mål- och resultatorienterad med ett tydligt utvecklingsfokus. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar tillit, engagemang och goda samarbeten. Du vågar fatta beslut, står stadigt i förändring och har förmågan att skapa riktning och trygghet även i komplexa situationer. För oss är det särskilt viktigt att du har ett genuint F–9-perspektiv och erfarenhet av att leda en sådan verksamhet. Du drivs av att utveckla skolan framåt och har en tydlig vision för hur verksamheten ska möta framtidens krav. Du har förmåga att vara flexibel och samtidigt främja relationsbyggande och delaktighet genom ett tydligt ledarskap, samtidigt som du ser helheter, hanterar ett högt tempo och leder eleverna mot framtidstro och goda resultat.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ragnar östbergs plan 1 (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Grundskolechef
Mikael Kaspar 08-50833777 Jobbnummer
10014546