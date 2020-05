Rektor Strömstiernaskolan - Strömstads Kommun - Pedagogchefsjobb i Strömstad

Strömstads kommun har ett brett uppdrag att erbjuda kommunal service inom hela vår kommun. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare för vår plats.Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadieskola och har i ett samarbete med övriga F-6 skolor som mål att öka likvärdigheten i utbildningen i ett F-9 perspektiv. Skolan har cirka 400 elever och är belägen centralt i Strömstads kommun med närhet till havet i centrum, stadsbiblioteket, badhuset, Strömsvallen och naturområden såsom Strömsdalen och Vattentornsberget.Strömstiernaskolan är en hälsofrämjande skola med fokus på att eleverna ska må bra och känna tillhörighet. Skolan nyttjar naturen och närheten till havet i undervisningen och har utvecklat rastaktiviteter för att uppmuntra till både rörelse och återhämtning under dagen. På Strömstiernaskolan pågår ett utvecklingsarbete för att främja lärandet genom att arbeta kooperativt i undervisningen. En metod för att främja och fokusera på lärandet tillsammans i klassrummet.2020-05-25Strömstad kommun satsar på ett hållbart ledarskap och en organisationsförändring genomförs inför ht 2020, vilket innebär att Strömstiernaskolan delas upp i två skolenheter där du arbetar i ett delat ledarskap. Du och din rektorskollega ingår i en ledningsgrupp där du tillsammans med verksamhetschef och kommunens övriga grund- och grundsärskolerektorer arbetar engagerat, målfokuserat och systematiskt med verksamhetsutveckling, kvalitet och styrning. Som rektor är du direkt underställd verksamhetschef för Strömstads grundskolor och grundsärskola.Som person är du lätt att samarbeta med, strukturerad och kommunikativ. Du är trygg i en ledande position, är handlingskraftig och vågar fatta beslut. Vidare är du kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för att utveckla andra människor. Du är tydlig, närvarande, engagerad samt har en god organisatorisk förmåga.Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och är förtrogen med läroplanen för grundskolan samt skolans övriga regelverk. Vi ser att du har god kännedom om skollagens krav och har tidigare erfarenhet av personal- ekonomi- och verksamhetsansvar. Vi ser gärna att du har genomgått rektorsutbildningen.Du ska vara positiv och tydlig i ditt ledarskap samt ha förmåga att se möjligheter. I rollen som rektor krävs att du är socialt säker och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är tydlig, närvarande och engagerad. Arbetet som rektor kräver att du ska fungera i olika sammanhang och skapa goda relationer med såväl medarbetare som elever/vårdnadshavare. Du behöver därför ha mycket god social kompetens och förmåga att kommunicera. Vi ser även att du har ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat.Intervjuer kommer att ske tisdag den 16 juni.Välkommen med din ansökan!