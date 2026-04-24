Rektor sökes till föräldrakooperativ, ek förening
Vill du leda en verksamhet där barnets nyfikenhet, självständighet och lust att lära står i centrum? Vi söker nu en engagerad och närvarande rektor till vår lilla Montessoriförskola i Västerhaninge.

Publiceringsdatum: 2026-04-24
Vi är en trygg och familjär förskola där verksamhet grundar sig på Montessoripedagogiken. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ och består av tre avdelningar samt eget kök där all mat lagas från grunden. Vår verksamhet präglas av respekt för varje barns unika utveckling, en stimulerande lärmiljö och ett nära samarbete mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Den lilla verksamheten ger goda möjligheter att påverka, utveckla och skapa kvalitet i vardagen. Vi erbjuder bra villkor, förmåner och är anslutna till kollektivavtal.
Rektorsrollen:
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du leder det pedagogiska arbetet framåt i enlighet med läroplanen och Montessorifilosofin, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag. En merit är att du har en avslutad/påbörjad rektorsutbildning. Som person är du tydlig, trygg och lyhörd i ditt ledarskap, med god samarbetsförmåga.
Tjänstgöringsgrad: 6 månaders provanställning, därefter 100% tillsvidareanställning
Lön: Enligt överenskommelse
Maila din ansökan bestående av CV, personligt brev, referenslista och löneanspråk till styrelsen@mfigelkotten.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta styrelsen@mfigelkotten.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten är förlagd i barngrupp samt administrativ tid.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav.
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: styrelsen@mfigelkotten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektorsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessoriförskolan Igelkotten ekonomisk fören
Björnvägen 10B (visa karta
)
137 22 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Montessoriförskolan Igelkotten Ek För Kontakt
Ordförande
Johanna Väyrynen jvayrynen@gmail.com 073-590 31 26 Jobbnummer
9874756