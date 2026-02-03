Rektor & Förskolechef till Ur & Skur Föräldrakooperativ Södermalm
2026-02-03
Vill du ha en äventyrlig vardag i naturen? Vill du få tid för varje barn och vara del av en engagerad personal- och föräldragrupp? Då vill vi gärna träffa dig!
Om förskolan Tumlaren
Förskolan I Ur och Skur Tumlaren är ett föräldrakooperativ med unikt läge i Tantolunden på Södermalm, Stockholm. Vi har en fin lokal och stor gård, men rör oss mycket i närliggande grönområden, på vår kolonilott samt gör naturutflykter med våra lådcyklar.
Förskolan startades 1989 och har plats för 19 barn i åldrarna 1-6 år. Vi värnar hög personaltäthet - två förskollärare (varav en är rektor och skolchef) samt tre barnskötare. Verksamheten bedrivs i enlighet med Friluftsfrämjandets koncept I Ur och Skur med fokus på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande, utifrån målen i läroplanen. Vi är stolta över att vara innerstadens enda Ur och Skur-förskola!https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/mal-i-ur-och-skur/
Förskolan är fylld av lek och lärande med närvarande pedagoger. Hos oss ska alla barn bli sedda och lika behandlade. Vi vill väcka lusten till ett livslångt lärande, kärlek till naturen och ge barnen en trygg start i livet i ett nära samarbete med föräldrarna.
Om rollen som rektor
Vi söker en engagerad utbildad rektor och förskollärare som drivs av lusten att arbeta med barn och älskar att vistas utomhus.
I rollen kommer du att spendera 60% av tiden som förskollärare i barngrupp och 40% av tiden med att administrativt leda verksamheten som rektor och skolchef.
Arbetet kommer till stor del ske i utomhusmiljö och innebära fysisk aktivitet i skog och mark. Du kommer att tillsammans med personalen utveckla verksamheten i nära samarbete med föräldragruppen.
Legitimerad förskollärare och flera års erfarenhet av förskoleverksamhet
Genomförd rektorsutbildning
Erfarenhet av föräldrakooperativ
Intresse av utomhuspedagogik och erfarenhet av friluftsliv
Vi lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper; att du är en person som brinner för barns lärande och utveckling, värnar om ett bra arbetsklimat och vågar visa nyfikenhet och initiativförmåga.
Meriterande
Erfarenhet av Ur och Skur
Ersättning och förmåner
Friskvårdsbidrag, pedagogiska måltider och arbetskläder
Individuell lönesättning
Förmånliga öppettider inom stadens ramtider
Kontinuerlig fortbildning
Medlem i FSO och arbetsgivarorganisation KFO och följer gällande kollektivavtalÖvrig information
Ansökan ska inkludera personligt brev, CV, referenser, Förskollärarlegitimation och dokumentation av rektorsutbildning (avslutad eller påbörjad). Vid anställning kommer registerutdrag från polisen krävas. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. 6 månaders provanställning tillämpas.
Obs! Vänligen respektera vårt krav på erfarenhet. Förfrågningar från bemanningsföretag undanbedes.
