Rektor
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Pedagogchefsjobb / Uddevalla Visa alla pedagogchefsjobb i Uddevalla
2026-07-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uddevalla
, Munkedal
, Vänersborg
, Trollhättan
, Stenungsund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Clockwork Skolledare & Interim rekryterar & bemannar skolledare och chefer i hela Sverige.
Med stora upparbetade kandidatnätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som skolledare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Sveriges nöjdaste kunder för fjärde året i rad!Om företaget
ULNA Förskolor driver 16 förskolor i Alingsås, Nacka, Trollhättan, Täby och Uddevalla samt ett fritidshem i Ljungskile. Vår verksamhet vilar på värdeorden Utveckling, Lek, Närhet och Ansvar, som genomsyrar vårt ledarskap, vårt bemötande och vår pedagogiska verksamhet. Med barnets bästa i fokus och med Barnkonventionen som grund skapar vi trygga, utvecklande och inkluderande lärmiljöer där barns delaktighet, nyfikenhet och lust att lära står i centrum. Genom engagerade och kompetenta medarbetare erbjuder vi utbildning av hög kvalitet som stärker barnens sociala, emotionella och kognitiva utveckling.
Du kan läsa mer om oss här: www.ulna.se
Hos ULNA förskolor finns en stabil verksamhetsgrund med tydliga strukturer, gemensamma arbetssätt och ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som ger dig goda förutsättningar i ditt uppdrag.
Just nu genomgår organisationen en viktig utveckling där man skapar bättre förutsättningar för ett nära, hållbart och långsiktigt ledarskap. Rektorsuppdraget renodlas med ambitionen att du ska kunna vara mer närvarande i verksamheten, arbeta nära dina medarbetare och fullt ut fokusera på kvalitet och utveckling.
Nu söker vi två rektorer till några av våra förskolor i Uddevalla som vill fortsätta resan tillsammans med oss. Arbetsuppgifter
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi och leder det pedagogiska arbetet i enlighet med skollag och läroplan.
I dessa uppdrag är fokus att fortsätta fördjupa och implementera det arbete som påbörjats under hösten. Arbetet handlar om att bidra till stabilitet, tydlighet och arbetsro, samt att tillsammans med medarbetarna stegvis utveckla verksamheten vidare utifrån var respektive förskola befinner sig.
En central del av uppdraget är att fortsätta etablera och förtydliga gemensamma arbetssätt, strukturer och processer. Det innebär att arbeta inom befintliga ramar och bidra till en samsyn i uppdraget så att verksamheten präglas av tydlighet, förutsägbarhet och gemensam riktning.
Arbetsuppgifterna omfattar även att säkerställa fungerande rutiner och ett strukturerat arbetssätt som ger medarbetare goda förutsättningar i sitt uppdrag. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas vidare som en naturlig del av vardagen, med fokus på kvalitet, kontinuitet och barns lärande, i kombination med en god och hållbar arbetsmiljö.
Du ingår i ett kollegialt rektorsteam och arbetar nära andra rektorer, där ni tillsammans tar ansvar för helheten och stödjer varandra i ledarskapet. Profil
För att lyckas med uppdraget har du en stark förmåga att skapa struktur, organisera och driva arbetet framåt i en komplex och föränderlig verksamhet. Du arbetar systematiskt, håller ihop helheten och säkerställer att beslut omsätts i praktik. Samtidigt är du en närvarande och relationsskapande ledare som bygger förtroende, får med dig dina medarbetare och skapar engagemang i vardagen. Du har en god förmåga att skapa trygghet och att få andra att växa, både i sitt uppdrag och tillsammans som arbetslag. Du har också en god förmåga att skapa relationer med vårdnadshavare och andra externa aktörer.
Du har en pedagogisk högskoleutbildning, gärna som legitimerad förskollärare eller motsvarande, samt god kunskap om skolväsendets styrdokument. Vidare har du erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet, med ansvar för personal, ekonomi och kvalitet. Du har genomfört rektorsutbildning och har flerårig erfarenhet av ledarskap inom förskola eller likvärdig verksamhet.
För rollen ser vi det som särskilt viktigt att du har ett tydligt, tillitsbaserat ledarskap där du kombinerar struktur och uppföljning med ett genuint intresse för människor. Du är kommunikativ, lyhörd och har förmågan att skapa riktning samtidigt som du får andra att vilja bidra och utvecklas tillsammansSå ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork. Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chefsrekryterare.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Ulna Förskolor Kontakt
Jenny Löfgren jenny.lofgren@clwork.se +46 70 444 27 38 Jobbnummer
9993066