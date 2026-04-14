Rektor
2026-04-14
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.
Vi söker dig som vill vara med att utveckla och forma framtidens utbildning i Storfors kommun tillsammans med kommunens pedagoger. Kommunen har 4 förskolor, tre grundskolor och en vuxenutbildning.
Närhet, trygghet, gemenskap och stolthet symboliserar Storfors kommun. Vi möter barn och elever med höga förväntningar och vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete inom utbildning är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision. Alla barn och elever har rätt att lyckas. Dina arbetsuppgifter
Som rektor leder du utveckling med fokus på undervisningens kvalitet och ett starkt värdegrundsarbete - alltid med barnens och elevernas bästa i centrum. Du driver förskolans/skolans utveckling framåt genom ett tydligt och närvarande pedagogiskt ledarskap med fokus på undervisningens kvalité med ett vetenskapligt förhållningssätt.
Som rektor kommer du att leda en skolverksamhet som står inför demografiska förändringar vilket kommer att ställa nya krav på skolans organisation i framtiden.
Som rektor har du ett tydligt helhetsansvar för ditt ansvarsområde gällande verksamhet, personal och ekonomi. Rektorsrollen innebär att du arbetar med den fortsatta utveckling enligt nationella styrdokument, övergripande riktlinjer och policys.
En viktig uppgift i din roll som rektor är att verka för elever och medarbetares delaktighet i verksamheten. Du möjliggör en utbildning där alla barn och elever får möjlighet att utvecklas och lära för att ta ett steg till i sin utveckling. En förutsättning för en god verksamhet är ditt intresse och engagemang för frågor som rör friskfaktorer för en god arbetsmiljö för medarbetare samt elever.
Du ingår i en rektorsgrupp som träffas kontinuerligt och som tillsammans verkar för utbildningens bästa i kommunen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant pedagogisk examen på högskolenivå. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom utbildning. Har du genomfört den statliga rektorsutbildningen är detta meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i chefsposition eller annan ledande/samordnande position samt dokumenterade kunskaper och erfarenheter inom grupprocesser, utvecklingsprocesser, systematiskt arbetsmiljöarbete och elevhälsofrågor.
Du är en engagerad och tydlig ledare som kan inspirera och entusiasmera dina medarbetare och elever i arbetet mot uppsatta mål. Detta kräver att du som person är kommunikativ och lyhörd mot din omgivning och att du skapar delaktighet och samverkan. Du har goda kunskaper i hur kultur och grupptillhörighet påverkar alla människor och har detta i tankarna när du planerar och fattar beslut.
Som person är du trygg i dig själv och i ditt ledarskap och har en mycket god pedagogisk insikt. Du har god förmåga att se helheten i organisationer och har lätt för att skapa strukturer i ditt arbete och för dina medarbetare.
Tjänsten kräver att du har en god språklig förmåga, både muntligt och skriftligt. Anställningsvillkor
Ansökan omfattas av registerkontroll och du måste visa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors kommun
(org.nr 212000-1785), https://www.storfors.se/
688 30 STORFORS Arbetsplats
Storfors Kontakt
Linda Jansson 070-4080636 Jobbnummer
9852128