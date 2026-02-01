Rektor
2026-02-01
Waldorfförskolan Ängsklockans Barnträdgård är belägen i ett lugnt villaområde med härlig trädgård, fruktträd och trädgårdsland.
Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ (ekonomisk förening) med 21 barn, fyra pedagoger och en kokerska/matpedagog.
Vi söker nu en rektor som vill fortsätta att utveckla förskolan och som värnar om Waldorfpedagogiken.
Förskolans verksamhet grundas på och styrs av den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, och "en väg till frihet" som är alla Waldorfförskolors gemensamma styrdokument. Genomförandet av målen i läroplanen har på vår förskola en Waldorfpedagogisk inriktning.
Som rektor är du länken mellan styrelsen och förskolan kring det dagliga arbetet på förskolan, samt är ansvarig för att verksamheten följer styrelsens beslut.
Du har en central roll i det pedagogiska arbetets måluppfyllelse. I uppdraget som rektor ligger planering och ledning av det pedagogiska arbetet, personalansvar, arbetsmiljöfrågor, kontakt med vårdnadshavare samt kommunikation med kommunen och andra externa insatser.
Du bör ha relevant utbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande position inom förskola och måluppföljning. Du bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta på uppdrag av styrelsebeslut samt ledning av projekt, såväl kortsiktiga som långsiktiga. Du förväntas planera, leda och utveckla det pedagogiska arbetet i samråd med förskolans kollegium.
För oss är Waldorfpedagogiken central, därför ser vi det som meriterande med utbildning och erfarenhet inom pedagogiken. Alternativt att du är villig att utbilda dig och ta dig an den.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 25 procent med sex månaders provanställning. Tillsätts under våren/sommaren 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: ordforande.angsklockan@gmail.com
