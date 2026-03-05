Rekryteringsspecialist
2026-03-05
Vill du vara med och driva Sundbybergs stads rekryteringsfunktion och stärka arbetet med stadens nyckelrekryteringar?
I rollen som rekryteringsspecialist kommer du att spela en huvudroll i att driva den nya rekryteringsfunktionen. Ditt uppdrag inkluderar att utveckla strategiska och operativa rekryteringsprocesser samt att främja Sundbybergs stad som en attraktiv arbetsgivare.
Du kommer att arbeta tillsammans med ansvariga inom HR för kompetensförsörjning och chefs- och medarbetarskap där ni utformar och implementerar strategier för att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.
Du kommer även att operativt stötta stadens chefer i rekryteringsarbetet, framför allt i chefs- och specialistrekryteringar och du stöttar även i frågor kopplade till rekrytering utifrån gällande lagar, regler och interna riktlinjer.
I uppdraget ingår också att utbilda våra chefer i kompetensbaserad rekrytering och att säkerställa en professionell och positiv kandidatupplevelse i alla delar av rekryteringsprocessen.
Sundbybergs stad satsar på ledarskap och god arbetsmiljö och på HR-avdelningen arbetar vi för att skapa attraktiva och hälsosamma verksamheter i framkant, med kompetenta, motiverade och stolta medarbetare. Här har du möjlighet att både påverka och utvecklas tillsammans med dina kollegor.
HR-avdelningen består av två enheter, HR och Lön. Inom avdelningen är vi totalt 20 medarbetare och vi tillhör sektorn ledning och samordning.
Om sektorn ledning och samordning:
Tydliga ramar. Verkligt handlingsutrymme.
Vad vi gör
Sektorn för ledning och samordning håller ihop stadens styrning och utveckling. Vi arbetar nära beslutsfattare och skapar ordning i komplexa frågor - så att Sundbybergs stad kan fungera, utvecklas och hålla över tid.
Hur vi arbetar
Tydliga ramar ger oss riktning och trygghet. Inom dem tar vi initiativ, prövar lösningar och justerar när verkligheten kräver det. Alltid med fokus på helheten och stadens bästa.
Att arbeta hos oss
Hos oss får du använda din kompetens där den spelar roll. Du arbetar med frågor som spänner över hela organisationen och som kräver både omdöme och samarbete. Här finns det en stor spelplan för kompetensutveckling och att tänka nytt. Förväntningarna är tydliga, uppdraget har sammanhang och stödet finns när det behövs.
Vem vi söker
På sektorn för ledning och samordning söker vi dig som är nyfiken på hur saker hänger ihop, tar ansvar och bidrar till vårt gemensamma uppdrag.
Krav:
• Akademisk utbildning inom personalvetenskap eller motsvarande relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flera års erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från början till slut av både chefer och specialister
• Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
• Du arbetar proaktivt med search och är van att hantera LinkedIn
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och analysera nyckeltal kopplade till rekryteringsprocessen för att aktivt för driva förbättringsarbete och optimera rekryteringsprocessen
• Erfarenhet av arbetspsykologiska tester
• Stark kommunikativ förmåga och goda färdigheter i svenska språket, i både tal och skrift
• Van att hantera digitala verktyg och sociala medier i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket
Meriterande:
• Certifiering i Assessios tester, MAP och Matrigma
• Erfarenhet av rekrytering i offentlig verksamhet
• Arbetat med rekryteringsverktygen: ReachMee, Refapp och Trustcruit
Du har ett professionellt förhållningssätt med fokus på uppdraget. Du är målmedveten och strukturerad med en stark förmåga att se och implementera förbättringar i rekryteringsprocessen. Du är resultatinriktad med en passion för att utveckla och förbättra. Som person är du prestigelös och professionell, med en utpräglad förmåga att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Ansök senast den 25 mars, intervjuer kan ske löpande. Du kan komma att bli ombedd att genomföra ett eller flera tester i denna rekrytering. Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sundbybergs stad Kontakt
Clara Scattergood clara.scattergood@sundbyberg.se 08-706 67 31 Jobbnummer
9779292