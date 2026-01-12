Rekryteringsspecialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en rekryteringsspecialist som stöttar en kund inom fastighetssektorn med att hitta, utvärdera och anställa rätt kompetens. Rollen kan omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen beroende på behov och uppdragets omfattning, och du samarbetar nära beställare i en organisation med flera bolag.
ArbetsuppgifterDriva och/eller stötta rekryteringsprocesser från behovsanalys till anställningsbeslut.
Säkerställa kvalitet i urval, intervjuer och kandidatbedömningar.
Ge rådgivning till beställare kring kravprofil, arbetsrätt och etablerade rekryteringsprocesser.
Koordinera och dokumentera rekryteringsaktiviteter i linje med verksamhetens arbetssätt.
KravErfarenhet av rekrytering inom kommunala fastighetsbolag eller motsvarande komplexa roller under de senaste 3 åren.
God kunskap om gällande arbetsrätt och rekryteringsprocesser.
Genomfört minst 5 rekryteringar till kommunala fastighetsbolag under de senaste 3 åren.
Dokumenterad utbildning inom HR, beteendevetenskap, psykologi eller motsvarande.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
