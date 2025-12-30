Rekryteringsspecialist
2025-12-30
Om NKT
I vår fabrik i Karlskrona bedriver NKT konstruktion, utveckling och tillverkning av kraftkabellösningar för högspänning som möjliggör överföring av förnybar energi. Här kommer du att ingå i en organisation baserad på mångfald i ett internationellt erkänt tekniskt centrum som leder en av de mest avancerade provhallarna för högspänning, det senaste inom kabeltillverkning och NKT Victoria - det mest hållbara kabelläggningsfartyget inom offshoreindustrin.På NKT, är vi alla Connectors. Genom framgångsrikt samarbete utvecklar vi världsledande teknik som möjliggör övergången till förnybar energi - och vi bygger starka relationer och samarbete för att utvecklas som individer.
NKT förbinder en grönare värld med högkvalitativ elkabelteknik och tar en central roll när världen går mot grön energi. NKT designar, tillverkar och installerar låg-, medel- och högspänningslösningar som möjliggör hållbar energiöverföring.
NKT har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 6000 personer. NKT är noterat på Nasdaq Köpenhamn och omsatte 3,3 miljarder EUR 2024.
NKT - We connect a greener world. www.nkt.com
Har du några års erfarenhet av att driva hela rekryteringsprocesser? Lockas du av att utvecklas i en internationellt växande organisation med stort hållbarhetsfokus?
Då kan det vara dig vi söker!
Nu söker vi en engagerad och erfaren Rekryteringsspeciallist till vårt Talent Attraction-team! Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år.
Din roll som Rekryteringsspecialist på NKT
Du kommer ingå i ett team med hög servicenivå och stort engagemang. I rollen som Rekryteringsspecialist kommer du administrera hela rekryteringsprocesser på olika avdelningar. Detta innefattar att definiera kravprofiler, publicera jobbannonser, skanna ansökningar, genomföra intervjuer, bakgrundskontroller, referenstagning och personbedömningar.
Du jobbar nära avdelningscheferna och fungerar som bollplank och kontaktperson till både kandidater och rekryterande chef under processens gång. Du har dessutom ett nära samarbete med övriga rekryteringsspecialister samt HR business partners. Du kommer också vara en del av vårt globala och lokala Employer Branding-arbete. Tillsammans med dina kollegor kommer du ha en viktigt roll i att stärka varumärket och attrahera fler talanger till NKT och Karlskrona.
Du som Rekryteringsspecialist
I en värld som ständigt utvecklas är det viktigt att kunna anpassa sig och ha en organiserad metod för att hantera varje rekrytering. Du motiveras av ett varierande arbete, många olika kontakter och ett gott samarbete. Du är engagerad i att förbättra avdelningens processer och delar generöst med dig av dina erfarenheter.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av att hantera hela rekryteringsprocessen
* Förmåga att genomföra intervjuer och bedömningar
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Om du känner igen dig och är intresserad av ett företag som expanderar snabbt och erbjuder möjligheter till utveckling både professionellt och personligt, hoppas vi att du vill söka tjänsten hos oss!
Tjänsten är placerad i Karlskrona.
Tillsammans formar vi framtidens energi
På NKT värdesätter vi olika perspektiv och erfarenheter. Vi är övertygade om att mångfald främjar kreativitet och att en inkluderande arbetsmiljö skapar möjligheter för alla att blomstra. Som Rekryteringsspecialist blir du en viktig del av vårt lokala Talent Attraction team. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter, samarbeta med engagerade kollegor och bidra till den gröna omställningen.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Vi går igenom ansökningar löpande, men vi rekommenderar att du skickar in din ansökan senast den 31 januari 2026. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester, medicinska tester samt personlighetstester ingår i vår rekryteringsprocess.
