Rekryteringspartner till rekryteringsenheten
Region Gävleborg / Administratörsjobb / Gävle
2026-01-23
Hos oss på rekryteringsenheten blir du en del av ett engagerat team som spelar en nyckelroll i att skapa ett enhetligt, effektivt och kvalitetssäkert rekryteringsarbete i hela Region Gävleborg. Tillsammans stöttar och vägleder vi rekryterande chefer genom hela processen. Vi använder kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa bästa möjliga matchning och arbetar ständigt med att utveckla verktyg, utbildningar och arbetssätt som gör rekryteringen både enklare och mer effektiv. Vi stärker vårt arbetsgivarvarumärke, utvecklar marknadsföring och driver aktiviteter såsom mässor och event för att attrahera de bästa talangerna.
Vår arbetsplats präglas av samarbete, utveckling och en ständig strävan efter förbättring - kom och bli en del av den gemensamma kraft vi alla i Region Gävleborg bidrar till!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som rekryteringspartner hos Region Gävleborg får du en central roll i att stötta våra chefer genom hela rekryteringsprocessen. Du rekryterar både medarbetare och chefer till en bred variation av verksamheter, från hälso- och sjukvård till stödfunktioner. I rollen arbetar du konsultativt och nära rekryterande chef. Tillsammans leder och samordnar ni rekryteringsprocesserna, där du bidrar med din specialistkompetens inom kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa hög kvalitet och bästa möjliga matchning i varje rekrytering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva hela rekryteringsprocessen från start till mål med kravprofil, annonsering, urval, tester, intervjuer och referenstagning.
• Vara ett kvalificerat och rådgivande stöd till chefer i rekryteringsfrågor.
• Bidra till och utveckla rekryteringsprocessens olika delar tillsammans med kollegor i teamet.
Hos oss får du
• ett flexibelt arbete med möjlighet att arbeta upp till 50 procent på distans
• en varierad och stimulerande arbetsvardag i en samhällsviktig organisation
• tillhöra ett team av engagerade och stöttande kollegor där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Som rekryteringspartner hos oss trivs du i en roll där samarbete och självständighet går hand i hand. Du har lätt för att skapa goda relationer och uppskattar att arbeta tillsammans med både kollegor och kunder. Samtidigt är du självgående och tar initiativ för att driva dina uppdrag framåt på ett effektivt sätt. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig efter olika behov och situationer och med ditt serviceinriktade förhållningssätt strävar du alltid efter att skapa en positiv upplevelse för dem du möter. Eftersom rollen innebär ett stort inslag av skriftlig kommunikation är det viktigt att du har god erfarenhet av att skriva, bearbeta och anpassa texter för olika målgrupper.
För att lyckas i rollen som rekryteringspartner ska du ha
• högskoleutbildning inom personal- och arbetsliv, eller annan inriktning arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av att rekrytera både medarbetare och chefer
• erfarenhet av rekrytering som huvuduppdrag
• vana att självständigt driva flera parallella rekryteringsprocesser
• erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering
• aktuell erfarenhet av att arbeta med och administrera arbetspsykologiska tester.
Har du erfarenhet av arbete med rekrytering i offentlig förvaltning och/eller erfarenhet av att ha arbetat med och administrerat arbetspsykologiska tester i testverktyget Assessio så är detta meriterande.
Om rekryteringsprocessen
I denna process har vi valt att använda oss av urvalsfrågor för att lära känna dig bättre. Du behöver därför inte skicka in något personligt brev. Tester kan även komma att användas som urvalsmetod.
Vill du veta mer? Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Tveka inte att höra av dig till oss.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
