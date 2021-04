Rekryteringspartner till Hemfrid - Hemfrid i Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-08På Hemfrid får du kliva in i en snabbrörlig miljö i ett starkt och framgångsrikt bolag. Vi på Hemfrid söker nu en Rekryteringspartner till vår HR-avdelning. Drivs du av att arbeta i nära partnerskap med våra rekryterande chefer och att verka för en kandidatupplevelse i världsklass? Då kan du vara vår nästa kollega!2021-04-08I rollen som Rekryteringspartner på Hemfrid arbetar du tätt tillsammans med våra rekryterande chefer för att säkerställa en kvalitativ, tidseffektiv och professionell rekryteringsprocess, från start till mål. Tillsammans med ditt team inom funktionen HR - Rekrytering säkerställer ni att Hemfrid rekryterar rätt medarbetare, med rätt kompetens, i rätt tid. Du kommer ingå i en större HR-avdelning där vi har samlat hela HR-leveransen från Rekrytering, Lön, Utbildning och Affärsstöd. Totalt är vi 16 medarbetare inom HR-funktionen som supporterar ett 100-tal chefer och nästan 2000 medarbetare.I ditt ansvarsområde arbetar du med processer för såväl vår tjänstemanna- som kollektivrekrytering. Dina arbetsuppgifter sträcker sig från kravprofilsarbete med rekryterande chef till erbjuden anställning av kandidat. Du arbetar självständigt i flera parallella processer samtidigt. Stundvis är tempot högt och det tror vi att du tycker är roligt - då behöver du kunna prioritera och kommunicera på ett klokt sätt. Utöver detta jobbar du aktivt med uppsökande rekrytering till våra mer utmanande områden där kandidaten kan vara svårare att finna. Då gäller det att vara uppfinningsrik & nytänkande för att hitta nya vägar och samarbetspartners för att nå ut till rätt målgrupp.Hemfrid arbetar med kompetensbaserad rekrytering och utbildar löpande rekryterande chefer i val av rekryteringsstrategi, i vilken du själv utbildar och utvecklar organisationen. Vid sidan av det operativa rekryteringsarbetet arbetar du tillsammans med ditt team kontinuerligt för att förbättra, effektivisera och digitalisera rekryteringsarbetet.Vi arbetar i rekryteringssystemet Teamtailor och i våra kanaler strömmar ca 5000 ansökningar per månad. Kravet på snabba och träffsäkra leveranser är högt och vi uppdaterar & utvecklar ständigt vårt sätt att arbeta för att möta vår organisations behov. Vid sidan av det operativa rekryteringsarbetet är du avdelningens ansvariga kontakt i de samhällsengagemang Hemfrid deltar i kopplat till rekrytering och strategisk kompetensförsörjning, så som Stockholms stads initiativ Integrationspaketen och vårt samarbete med Jobbentrén. För oss är en objektiv och inkluderande rekryteringsprocess självklar, och vi söker dig som delar denna värdegrund med oss.Din profilVi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är målinriktad, har stort driv och är initiativrik. Du är trygg i ditt rekryteringsansvar och tar stort ansvar för dina rekryteringsprocesser. I din roll som Rekryteringspartner är du lyhörd för företagets behov men med integritet att värna en professionell och inkluderande rekryteringsprocess. Självklart vill vi att du skall älska rekrytering, precis som vi gör - i allt från kommunikationen mot våra kandidater i ansökningsprocessen till att driva professionella möten och hålla en hög leverans och dialog i kontakten med dina interna kunder, företagets rekryterande chefer.Utöver detta ser vi att du:Har mycket erfarenhet från rekrytering, där du haft rekrytering som din huvudsakliga arbetsuppgiftArbetat operativt med rekrytering från start till mål (från kravprofilsarbete, till utformning av annons, urvalsarbete, intervjuer och efterarbete)Har erfarenhet av att rekrytera såväl olika tjänstemannaroller såväl som volymrekrytering av kollektivtjänsterHar erfarenhet av kompetensbaserad rekryteringHanterar svenska och engelska obehindrat i tal och skriftTidigare arbetat med rekrytering i en större organisationMeriterande om du:Har certifikat i Assessios tester (MINT, MAP och Matrigma)Arbetat i ATS-systemet TeamtailorArbetat med search via LinkedInOmfattning/PlaceringTjänsten är ett tillsvidareanställning på 100 % (40 h/v). Arbetet förläggs på Hemfrids kontor på Södermalm, Stockholm med möjlighet till hemarbete (under nuvarande pandemi utförs större delen av arbetet på distans).Vi erbjuderHos oss får du möjlighet att utvecklas i en mångkulturell organisation som har stor trovärdighet på marknaden och som har höga ambitionen. Vår ambitions är att leda utvecklingen av framtidens tjänster för ett mer hållbart vardagsliv. Som Rekryteringspartner räknar vi med att du har erfarenhet och driv att bidra med dina idéer och förbättringstänk på den resan.Hemfrid har dessutom utsetts till ett av 2020 samt 2021-års Karriärföretag och kvalat in som Mäster Gasell. Självfallet har vi kollektivavtal, individuell lönesättning, fina förmåner och möjlighet till utbildningar.Låter den här tjänsten som Du? Välkommen att skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär nedan.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Jessica Magnusson: (mailto: jessica.magnusson@hemfrid.se ) / 08-409 126 50.Om HemfridHemfrid startades 1996 av Monica Lindstedt. Sedan dess har vi varit en pionjär på marknaden och idag är vi över 2 200 medarbetare som hjälper våra kunder att göra livet enklare. Vi underlättar vardagen med tjänster som städning, trädgårdshjälp, flytt, enklare hantverk, återvinning och mycket annat. Hemfrid är också en viktig samhällsaktör och integrationsmotor då många av våra anställda får sitt första jobb i Sverige hos oss. Läs gärna mer på vår karriärsida: ( http://www.hemfrid.se/karriar) Välkommen till Hemfrid!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-12Hemfrid i Sverige AB5680028