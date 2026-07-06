Rekryteringsmall bakgrundskontroll

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Cedergrenska AB / Gymnasielärarjobb / Lidingö Visa alla gymnasielärarjobb i Lidingö
2026-07-06
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Vill du arbeta nära elever och vara en viktig del i deras utveckling i en trygg och familjär skolmiljö? Då kan du vara vår nästa lärare i matematik!
Christinagymnasiet ligger i moderna lokaler på Lidingö med goda kommunikationer. Vi är en liten och familjär skola med cirka 160 elever på ekonomiprogrammet. Hos oss känner alla varandra och vi värnar om en miljö där varje individ blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Beslutsvägarna är korta och du får goda möjligheter att påverka och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Om rollen
Som lärare hos oss undervisar du i matematik på gymnasienivå, främst på ekonomiprogrammet, och blir en del av ett engagerat kollegium där samarbete och elevfokus står i centrum. Du arbetar för att skapa en varierad och stimulerande undervisning som utvecklar elevernas matematiska förståelse, problemlösningsförmåga och analytiska tänkande. Genom ett tydligt ledarskap och ett relationsskapande arbetssätt bidrar du till en trygg och motiverande lärmiljö där eleverna ges goda förutsättningar att lyckas.
Tillträde: 10/8-2026 Omfattning: 100 %Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik på gymnasienivå.
Skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas.
Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
Stimulera elevernas intresse för matematik och utveckla deras problemlösnings- och analysförmåga.
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling enligt gällande styrdokument.
Samarbeta med kollegor kring elevernas lärande och utveckling.
Delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete och bidra till en positiv skolmiljö.
Vara mentor för en grupp elever.
Vi söker dig som
Är legitimerad gymnasielärare i matematik.
Har ett engagerande, tydligt och inkluderande förhållningssätt.
Trivs med att arbeta nära elever och bygga goda relationer.
Är trygg, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt.
Har god förmåga att motivera och utmana elever med olika bakgrund och förutsättningar.
Ser värdet av samarbete och vill bidra till skolans fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
En trygg, positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Nära samarbete med engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Generöst friskvårdsbidrag.
Kollektivavtalade villkor.Om företaget
Christinagymnasiet ingår i Cedergrenska, en utbildningskoncern med över 50 verksamheter. Här genomsyras arbetet av våra värdeord: samarbete, tillit och professionalism, vilket skapar en trivsam arbetsmiljö och goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022252-2087048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697), https://cedergrenskaab.teamtailor.com
Läroverksvägen 58 (visa karta
)
181 56 LIDINGÖ Kontakt
Sofia Edshammar sofia.edshammar@christinagymnasiet.se 0702120259 Jobbnummer
9993543