Rekryteringskonsult till TNG Örebro - TNG Group AB - Administratörsjobb i Örebro

TNG Group AB / Administratörsjobb / Örebro2020-08-24Rekryteringskonsult till innovativa TNG i Örebro som vill jobba fördomsfritt med rekrytering av specialister och cheferÄr du intresserad av kvalificerade tjänster och har erfarenhet av att genomföra specialist- och chefsrekryteringar? Var med och utveckla TNG vidare i Örebro! Här får du vara med i ett team som utmanar traditionell rekrytering med en vetenskaplig och fördomsfri rekryteringsprocess, där kandidatupplevelsen står i fokus. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Hos oss på TNG får du arbeta med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering och bemanning varje dag. Och vi gör det på riktigt. Vi har utvecklat och investerat i de modernaste metoderna och digitala verktygen för att hjälpa dig med din affär, något som också får god respons från våra kunder.Vi är ett värderingsstyrt företag med erfarna ledare och starkt engagerade och kompetenta medarbetare. Hos oss är alla med och påverkar utvecklingen av vår verksamhet både kort- och långsiktigt.Hos oss kommer du få jobba med:* Marknadens modernaste rekryteringsprocess och verktyg för att ge dig bästa förutsättningar att arbeta kompetensbaserat, fördomsfritt och kunna ge kandidater och kunder en optimal upplevelse.* Förväntningar på att ditt bidrag varje dag gör att vi kan fortsätta leverera förstklassiga tjänster till våra kunder och kandidater.* Ett innovativt företag som hela tiden strävar efter att ligga i framkant och skapa nya lösningar, allt från transparent kandidatupplevelse till vad AI kan göra inom rekrytering.* En utvecklande tjänst där du är med och vidareutvecklar vårt erbjudande inom bland annat tech.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom affärsansvarig rekryterare kommer du vara en nyckelperson för att vi ska fortsätta leverera bra resultat till våra kunder. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att skapa hög kundnöjdhet genom träffsäkra och objektiva rekryteringar och proffsigt kundbemötande. Du skapar en högkvalitativ kandidat- och konsultupplevelse genom ditt sätt att bedriva rekryteringsprocesser i samarbete med våra kandidatansvariga och konsultchefer.Du kommer:* Driva dina egna rekryteringsprocesser inom rekrytering och bemanning av tjänstemän, från första kundmöte, offert, kompetensanalys till tillsättning och uppföljning.* Driva och utveckla dina kundsamarbeten, samt skapa nya affärer.* Självständigt och tillsammans med säljorganisationen utveckla nya kundsamarbeten.* Styra och prioritera din tid på ett optimalt sätt för att nå bästa resultatROLLEN INNEBÄR OCKSÅDu kommer arbeta tillsammans med andra affärsansvariga rekryterare och i tätt samarbete med resten av teamet; kundansvariga (på större nationella kunder), konsultchefer, kandidatansvarig och vår digitala marknadsavdelning.Du är placerad på vårt kontor i centrala Örebro och rapporterar till regionchefen.Alla våra rekryterare får en rivstart, då vi vet att delaktighet direkt gör att man lyckas bättre i sin roll. Parallellt får du en individanpassad utbildning i TNGs rekryteringsmetodik, screeningtester, transparenta kandidatprocess och vår säljmetodik. Under den första tiden kommer du också medverka på vår nationella introduktionsutbildning där du lär känna resten av företaget, andra nya i Sverige och alla stödfunktioner som finns för att hjälpa dig.VEM ÄR DU?Rollen ställer krav på att du självständigt kan driva dina egna rekryteringsprocesser, från kompetensanalys till tillsättning och uppföljning. För att snabbt kunna leverera krävs det att du har ett tydligt målfokus och en god förståelse för hur du lyckas med en rekryteringsprocess. Då du också ska skapa goda resultat och relationer är det viktigt att du är strukturerad, bra på att följa upp dina aktiviteter och ha egen kontroll över att inget förloras på vägen.Dessutom:* Ser vi gärna att du har jobbat med specialistrekrytering tidigare till externa kunder, och då i en roll där du byggt upp ett nätverk av både kandidater och kunder.* Du vet vad specialister efterfrågar hos arbetsgivare, och kan konsultera våra kunder i att på bästa sätt lyfta fram deras employer brand.* Du ser det naturligt att jobba med search som en del i processen, då flera av tjänsterna kräver det.* Du tycker om att jobba mot ett resultatmål och drivs av att snabbt leverera och hitta nya affärer.INTRESSERAD?Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-24Fast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-09-13Tng Group AB5330185