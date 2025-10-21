Rekryteringshandläggare
2025-10-21
Södra Militärregionen söker Rekryteringshandläggare till Militärregiongrupp Skåne (SSK) på en civil befattning med placering i Malmö/Husie. Försvarsmakten finns för att försvara Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer. Vill du vara med på resan mot en säkrare framtid? Nu finns möjligheten att arbeta i en växande organisation och samtidigt bli en del av något större.
Om enheten
Södra Militärregionen (MR S) är en av fyra militärregioner, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av insatser och operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
Om Militärregiongrupp Skåne (SSK)
SSK är baserat på fyra orter i Skåne och utgör en del av Södra Militärregionens ledningsförmåga. Den främsta uppgiften är att utbilda, utveckla och leda länets fyra hemvärnsbataljoner. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som rekryteringshandläggare stödjer du SSKs Rekryteringskoordinator i dennes dagliga arbete. Du kommer i befattningen som rekryteringshandläggare att arbeta med rekrytering till fyra hemvärnsbataljoner och ett antal fristående kompanier och plutoner samt fem musikkårer. Det innefattar handläggning av ansökningar samt uppföljning av rekryteringsarbetet i stödsystemet "Mitt Försvarsmakten". Utöver det administrativa stödet ingår även arbete av annan karaktär såsom att medverka vid event och att genomföra stöd vid informations- och rekryteringsträffar.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial utbildning
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av rekryteringsarbete
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, såväl tal som skrift
• Goda IT kunskaper (Office paketet)
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har en hög arbetskapacitet och trivs med administrativt arbete, är kommunikativ och utåtriktad med en förmåga att både arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi värdesätter att du har en positiv och lösningsinriktad grundsyn och snabbt kan sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete med PRIO (SAP) samt rekryteringsverktyget "Mitt Försvarsmakten"
• Examen från eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Goda kunskaper om Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna
• Erfarenhet av arbete med utbildningar och/eller intervjuer
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• Erfarenhet inom Försvarsmakten
• Militärt förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Anställningsform: Civil tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.
• Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer. Resor inom Sverige med övernattning förekommer.
• Arbetsort: Malmö/Husie
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
• Lön: 28 000 - 31 000 kr/månad beroende på utbildning, kompetens och erfarenhet.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Dan Wolke på e-postadress mrs-ssk-plans@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Mejla din fråga till e-postadress mrs-j1@mil.se
Fackliga företrädare
OFR: Krister Forsberg
OFR/S: Senadin Sela
SEKO: Sven-Erik Borg
SACO: Maria Iglesias
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 010-826 80 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-05. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
