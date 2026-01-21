Rekrytering undersköterska
2026-01-21
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Hemsjukvården i Kinda kommun söker undersköterska för fritt och stimulerande arbete i vacker miljö!
Hemsjukvården är en del av Vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda kommun.
I hemsjukvårdens hälso-och sjukvårdsansvar ingår patienter i ordinärt boende, kommunens särskilda boendeformer och dagliga verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd samt korttidsboende. Vi utför även specialiserad hemsjukvård (LAH) och har ansvar för de nystartade närvårdsplatser som ligger ihop med kommunens korttidsplatser. Du har som undersköterska tillsammans med teamet omvårdnadsansvar för ett geografiskt område eller enheter på särskilt boende. I teamet som utgår från hemsjukvården finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehab- assistent. Du har även ett nära samarbete med Kisa Vårdcentral. Arbetsuppgifterna är skiftande och våra patienter finns i alla åldrar.
Kinda kommun jobbar för god och nära vård inklusive digitalisering med flera pågående projekt som ska förbättra patienternas möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Patientens möjlighet att påverka sin egen vård är viktig för oss. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med intresse av hemsjukvård och som vill jobba i en mindre organisation som en del av en stabil arbetsgrupp. Vanligt förekommande arbetsuppgifter som undersköterska är såromläggning, dosettdelning, läkemedelshantering, provtagning, injektioner samt övriga omvårdnadsinsatser. Alla insatser sker på delegering av sjuksköterska.
B-körkort och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket är ett krav.
Du behöver kunna jobba självständigt och kunna ta egna beslut. Att vara lyhörd och empatisk är självklart för dig, likaså att ha helhetssyn i arbetet med människan. Det är ett plus om du har jobbat en tid sedan examen.
Mer information och ansökan:
Vi erbjuder semestervikariat med start 8:e juni eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dagtid 7:30 - 16
Sista dag att ansöka är 260227, rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor kontakta:
Susanna Bargello Högström, Verksamhetschef: 070-371 91 17
Rosita Isaksson, USK Kommunal: 0494-19111
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Susanna Bargello Högström susanna.bargello-hogstrom@kinda.se 0703719117 Jobbnummer
9695725