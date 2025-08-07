Rekrytering lärare med specialpedagogisk kompetens
2025-08-07
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Emiliaskolan är en F-3 skola belägen strax söder om Landskrona i Häljarp, ett samhälle med naturen precis runt hörnet. Till kommande läsår går det 346 elever på skolan och vi är både fyr- och tre parallella klasser per årskurs. Anpassningen görs utifrån det antal elever som finns i upptagningsområdet för aktuellt år.
Skolan är vidare organiserad så att det är undervisande lärare som tar emot eleverna från förskoleklass och till år tre. Det gör att vi lägger grunden till en helhet i elevernas kunskapsutveckling samt ett socialt sammanhang där de relations band som knyts, blir bärande för de fyra år eleverna får sin undervisning hos oss på Emiliaskolan.
Vår vision är att alla elever ska äga en känsla av att Våga, Vilja och Kunna!
Vår vision är att alla elever ska äga en känsla av att Våga, Vilja och Kunna!

Vi är en skola med goda resultat både när det gäller måluppfyllelse, känslan av trygghet och trivsel samt närvaro. Ditt uppdrag är att med din kompetens fortsatt bidra till att vi håller samma kvalitet framåt.
Till vår flexgrupp söker vi en erfaren grundskollärare med specialpedagogisk kompetens eller erfarenhet av arbete i Flex eller SU-grupp.
I gruppen är du ansvarig för att strukturera, organisera samt upprätta relevant dokumentation kring eleven.
I samarbete med undervisande lärare samt specialpedagog skapar ni de bästa förutsättningar för elevernas trygghet, utveckling och lärande.
Tjänsten innefattar även kunskapshöjande insatser för grupper eller enskilda elever som riskerar att ej nå målen.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam.Kvalifikationer
Legitimerad grundskollärare
Specialpedagogisk kompetens
Enstaka kurser eller utbildningar i specialpedagogik, NPF och eller för elever inom anpassad grundskola
ÖVRIGT
