Rekrytering för dig som är självständig inom CNC
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kil Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kil
2026-08-03
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kil
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Detta är en rekrytering. Du vet vad jobbet innebär och har dragit ett tungt lass där du är idag. Affärsläget har skapat karriärutvecklingsmöjligheter för dig – på andra företag. Se här!Dina arbetsuppgifter
Vi har en ny fräs med Siemens och Mastercam och erbjuder dig som har erfarenhet av CAM-beredning möjlighet att söka en tjänst med mer programmering och mindre övervakning. Våra maskiner kör obemannade nattetid, så programmeringen blir därför en stor del av din arbetsvardag. Vi har inga tekniker som lägger sig i utan förtroende för att du kan rigga, programmera, planera och ta ansvar fullt ut. Hos oss har du möjlighet att utvecklas till nästa nivå!
Vi söker dig som
Här söker vi dig som gillar styckproduktion, tunga bitar (över ett ton) och som är allmänt teknikintresserad och vill veta hur saker fungerar för att optimera processer. Du är erfaren inom CAM-beredning (meriterande om du kört Mastercam) och har traverskort. Som person söker vi dig som är tekniskt intresserad, noggrann och metodisk samt uppskattar struktur och rutiner. Svenska i tal och skrift är ett krav. Det finns bostäder med förtur för dig som flyttar hit från annan ort.
Vår rekryteringsprocess
När du sökt jobbet matchar vi fram kandidater med relevanta erfarenheter. Därefter ringer vi upp och styr in de som matchar i rekryteringsprocessen, som slutar med att du får komma och träffa vår kund. Till sist och syvende är det du som avgör om du vill hoppa på ett erbjudande eller inte.
Vi är din karriärpartner. Genom personlig kontakt, snabb återkoppling och ett genuint engagemang arbetar vi för att matcha dig med rätt arbetsplats, utifrån både kompetens, ambitioner och värderingar. Vår rekrytering bygger på kompetensbaserade modeller och i slutet av processen kan evidensbaserade tester förekomma. Det ger en träffsäker matchning – något som gynnar både dig och våra uppdragsgivare. Vi tillämpar löpande urval – först till kvarn...
Information om företaget
Vår kund erbjuder alla de möjligheter som ett lite mindre företag, där chefen står i maskinen bredvid erbjuder. Detta är en rekrytering, vilket innebär att vår kund kommer att anställa dig i slutändan av rekryteringsprocessen. Ser du detta bara som ett "temporärt jobb" i väntan på annat ber vi dig söka någon av våra andra tjänster i stället. Likaså om du endast opererat maskin och ej har erfarenhet av programmering. Se våra andra tjänster på www.industrisupport.com
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att matcha kandidater till framgångsrika och långsiktiga tjänster. Hos oss möts du av en modern och transparent rekryteringsprocess med tydlig information om uppdrag, villkor och utvecklingsmöjligheter – så att du kan göra trygga och välgrundade yrkesval.
Med oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och bygga ett starkt nätverk – oavsett om du väljer konsultuppdrag eller direktrekrytering. Du får tryggheten i kollektivavtal och bra förmåner, kombinerat med flexibilitet, balans och en inkluderande arbetsmiljö. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Industrisupport Värmland AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
10019893