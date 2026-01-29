Rekrytering
Viraliv AB / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-01-29
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Falun
, Hofors
, Rättvik
, Ludvika
, Avesta
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtiden? Vi söker en engagerad rekryterare som ansvarar för att hitta, attrahera och matcha rätt kandidater till våra lediga roller.
Ditt uppdrag
Driva hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till intervju och erbjudande
Sökaktivitet, urval och intervjuer
Bygga relationer med kandidater och chefer
Bidra till en positiv kandidatupplevelse
Du har
Erfarenhet av rekrytering eller HR-arbete
God kommunikationsförmåga
Ett strukturerat och engagerat arbetssätt
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett växande team
Möjlighet att påverka rekryteringsprocesser
Skicka din ansökan till: SR@viraliv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: SR@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
791 30 FALUN Jobbnummer
9710633