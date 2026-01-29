Rekrytering

Vill du vara med och forma framtiden? Vi söker en engagerad rekryterare som ansvarar för att hitta, attrahera och matcha rätt kandidater till våra lediga roller.
Ditt uppdrag
Driva hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till intervju och erbjudande

Sökaktivitet, urval och intervjuer

Bygga relationer med kandidater och chefer

Bidra till en positiv kandidatupplevelse

Du har
Erfarenhet av rekrytering eller HR-arbete

God kommunikationsförmåga

Ett strukturerat och engagerat arbetssätt

Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett växande team

Möjlighet att påverka rekryteringsprocesser

Skicka din ansökan till: SR@viraliv.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: SR@viraliv.se

Detta är ett heltidsjobb.

Viraliv AB (org.nr 559371-5682)
791 30  FALUN

9710633

