Vattenfall AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-12Vill du bidra med din kraft till att säkerställa att Vattenfall har rätt kompetens för att klara uppgiften?På Vattenfall arbetar vi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Oavsett vilken position vi har bidrar vi alla till att nå detta mål.Vattenfall nyetablerar nu ett internt rekryteringsteam inom vår HR services funktion. Vårt uppdrag är att hantera rekryteringsuppdrag från Vattenfalls olika verksamheter. Vår ambition är att bidra till ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning och att vara en pålitlig partner till verksamheten.I samband med detta söker vi nu två rekryterare som ansvarar för rekrytering till våra kontor i västra Sverige.Ansvar/UppgifterSom rekryterare på Vattenfall är du en professionell partner och en pålitlig rådgivare till verksamheten i frågor som rör kompetensförsörjning. Ditt huvudsakliga ansvar är att;Operativt ansvara för hela rekryteringsprocessen från uppstart till val av slutkandidat. Du ansvarar för att planera hela processen och genomför samtliga steg i samarbete med berörda intressenter.Representera Vattenfall gentemot både interna och externa kandidater och säkerställa en excellent kandidatupplevelse under en processens gång.Aktivt följa upp arbetet för att säkerställa att våra interna kunder får rätt kvalitet.Föra en proaktiv dialog med verksamhetens representanter för att identifiera framtida kompetensbehov.I samband med rekrytering och projekt kommunicera och stärka Vattenfalls arbetsgivarvarumärke.I rollen kan det även ingå att ansvara för olika rekryteringsprojekt som rekrytering till omorganisationer eller till olika utbildnings-/traineeprogram.Denna tjänst är placerad i Göteborg, men du arbetar med rekryteringar till Vattenfalls olika verksamheter i regionen som t ex våra kontor i Trollhättan och Göteborg med omnejd samt till kraftverket i Ringhals. Vanliga tjänster som rekryteras är ingenjörer, tekniker och andra specialistfunktioner inom elkraft- och kärnkraftsområdet. Som rekryterare ingår du i det svenska rekryteringsteamet och samarbetar även med kollegor för att lösa uppdrag från Vattenfalls olika verksamheter.KompetensVi söker dig som får energi av att jobba service-orienterat och operativt för att säkra det omedelbara kompetensbehovet, samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken för att säkra långsiktig framtida kompetens till Vattenfall. Du har ett genuint intresse av att lära känna verksamheten och analysera kompetensbehov samt en förmåga att skapa en plan för att möta behovet.Du tar ett tydligt ägandeskap för ditt ansvarsområde och driver självständigt ditt arbete framåt. Du arbetar aktivt med att hålla samtliga dina intressenter informerade och nöjda.Du arbetar med en tydlig struktur och sätter upp egna delmål som du aktivt arbetar för att uppnå. Du har kapacitet att hantera en större rekryteringsvolym samtidigt som du är noggrann att Vattenfall uppfyller alla regler och legala krav kopplade till rekrytering. Med ett gott omdöme och nya perspektiv levererar du ett tydligt mervärde till verksamhetenEftersom denna tjänst utför rekryteringsuppdrag i hela regionen omkring Göteborg ställs särskilda krav på flexibilitet.Utöver detta har du:examen från personal-/HR området eller annan motsvarande utbildning.ett antal års erfarenhet av rekryteringen förmåga att arbeta på både svenska och engelska i tal och skrift.I rekryteringsteamet arbetar vi med Vattenfalls principer öppen, aktiv, positiv och säkerhet vilket även är naturligt för dig i ditt arbete.PlaceringsortDenna tjänst är placerad i Göteborg. Då våra rekryteringsuppdrag utförs på olika platser i regionen ställer tjänsten krav på en flexibilitet. Du har möjlighet att använda distansarbetsplatser vid kraftverket i Ringhals och arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.ErbjudandeSom rekryterare på Vattenfall får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar. Du får möjlighet att jobba med hela rekryteringsprocessen och får unik kunskap och insikt om Vattenfalls verksamhet. Du får möjligheten att jobba rådgivande på olika nivåer inom organisationen.Vattenfalls svenska rekryteringsteam består av ca 20 personer, varav tre är placerade i Göteborg. Majoriteten av kollegorna är placerade på Vattenfalls huvudkontor i Solna, men det finns även kollegor i Forsmark och Luleå.Du blir en del av ett öppet och positivt team som är mitt i en omställning med målet att arbeta ännu mer proaktivt och med nya verktyg och metoder inom rekrytering. Vi ser positivt på att vi inom rekrytering tillhör ett större team som hjälper och stöttar varandra.Känns detta som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan med CV. Bifoga gärna ett brev där du förklarar varför rollen är intressant för dig. Vi vill ha din ansökan senast den 2 maj 2021.Övrig informationRekryterande chef: Daniel Nilsson, daniel.t.nilsson@vattenfall.com 072-242 94 85.Fackliga representanterMichelle von Gyllenpalm (Akademikerna)Inger Strandberg (Unionen)Christer Gustafsson (Ledarna)Lennart Bengtsson (SEKO).Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.Mångfald och inkludering i allt vi görLäs mer hur vi arbetar med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/ Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Sista dag att ansöka är 2021-05-02