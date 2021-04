Rekryterare - Onelund & Co AB - Administratörsjobb i Täby

Onelund & Co AB / Administratörsjobb / Täby2021-04-062021-04-06Onelund & Co är ett callcenterföretag med verksamhet i Täby. Bolaget grundades 1995 och vi är idag ca 110 medarbetare. Våra uppdragsgivare är några av marknadens ledande aktörer och tillsammans bearbetar vi marknaden med försäljning, svarservice, kundundersökningar och besöksbokning.Vi förstärker vår organisation och söker nu en rekryterare. Du kommer arbeta med rekrytering av medarbetare till våra olika säljteam.Rollen:Du kommer få arbeta med hela rekryteringsprocessen; ta fram kravprofil, skriva och publicera annonser, hantera urval, boka in och hålla intervjuer, referenstagning, kommunicera med kandidater m.m.Du kommer även sköta den administration som uppstår kring rekryteringen och måste kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Du kommer också vara delaktig i vårt kvalitetsarbete och i o m det ha en del administrativa uppgifter. Du kommer vara med i företagets säljledning.Som person ser vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad, prestigelös och har lätt att prata inför en grupp. Du är flexibel, stresstålig och van att fatta självständiga beslut i ett högt tempo.Vi söker dig som har någon erfarenhet av rekrytering.Goda kunskaper i Word/Excel.Svenska i tal och skrift.Vi ser fram emot din ansökan, intervjuer sker löpande och tjänsten ska tillsättas omgående.Tillträde & Sysselsättningsgrad;Omgående/Enligt överenskommelseHeltid 40h/vecka#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-06Onelund & Co ABPentavägen 5 A18730 Täby5673614